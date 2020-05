La polémica de Willy Bárcenas y 'Masterchef': crónica de un casting

'MasterChef Celebrity' ha logrado en España hacer honor a su nombre. No acuden sucedáneos de famosos y los artistas de primer nivel se auto postulan para participar. El talent culinario, además de un codiciado caché, otorga una visibilidad y prestigio a los concursantes 'vips' que otros realities shows suelen restar.

Ante tal demanda de candidatos, el equipo del programa hace pruebas y, al final, la productora debe descartar. Hay que encajar un puzle de nombres que se complemente entre sí para que resulte una historia televisiva contundente. Siempre hay perfiles que se quedan fuera por pura armonía. Como consecuencia, hay celebrities que aguantan hasta los casting finales pero se terminan cayendo. Cada año, alguna estrella se lleva la decepción.

Y, esta temporada, le ha tocado a Willy Bárcenas, cantante del grupo de éxito Taburete, que se vio con el delantal de chef puesto y, en el último momento, ha quedado fuera del cartel de concursantes de esta edición. Lo que le ha hecho pensar que era un veto de TVE por ser hijo del condenado extesorero del PP. De hecho, incluso lo ha denunciado en sus redes sociales: "Fue este martes cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa. Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión”, destacó Bárcenas.

En un tiempo de conspiraciones, bulos y proclamas políticas que favorecen la trinchera, vende siempre más el veto. A veces, incluso surge de los propios managers de los artistas que son los que sueltan la conjetura para animar a su representado. Parecido le sucedió a Rafael Amargo en el último 'GH VIP'. El bailarín especuló en sus redes con que estaba siendo discriminado. En realidad, la productora descartó su presencia en el reality al contar con otro nombre de mismo caché y más tirón en el universo de personajes de Mediaset.

Y es que esta situación es más que habitual en televisión. En el proceso para alcanzar un casting excelente más vale que sobren candidatos a que falten. Después, se estudia cómo encajan entre sí los diferentes perfiles de los personajes que han aceptado para encontrar el equilibro que ansía la temporada para atraer el interés de la audiencia. Así, hay que cuadrar la combinación de diferentes edades, caracteres y destrezas. No todos los perfiles pueden ser clónicos o repetitivos. De esta forma, el casting del próximo 'Masterchef' ha sumado muchos nombres estelares para una gran foto final que quizá, tal vez, se desencuadraba con la presencia de Bárcenas que, por cierto, se ha convertido en los últimos tiempos en un habitual de TVE. Se ha visto al cantante de Taburete en formatos como 'OT', entre otros. También en el especial eurovisivo 'Miki y amigos' o en el show de prime time, como 'MasterChef', 'La mejor canción jamás cantada'. Estos dos últimos con la misma dirección de la emisora que en la actualidad.

Celia Villalobos, Raquel Sánchez Silva, Jesús Castro, Florentino Fernández, Ainhoa Arteta, Perico Delgado, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Juan José Ballesta, La Terremoto de Alcorcón, Melani Olivares, Josie, Nicolás Coronado, Lucía Dominguín, Laura Sánchez y David Fernández son los candidatos que se han convertido en el reclamo de esta edición que se grabará en los próximos meses.

Pero la productora del programa, Shine Iberia, ha tenido que salir a desmentir publicamente en un comunicado la denuncia de Willy Bárcenas: "El criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de 'MasterChef' corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio (hasta 80 en cada temporada) que se han presentado a lo largo de estos últimos años. Esa selección final para MasterChef 5 -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de MasterChef" han recalcado.

Quizá en el proceso de selección no interviene al ser una producción externa, pero TVE sí debe dar el visto bueno final al casting. O no estaría realizando bien su cometido como cadena pública que emite y firma la inversión en un gran formato de estas características. Es más, debe rendir cuentas a la ciudadanía con el resultado de calidad del producto.

En el mismo comunicado, la productora también deja abierta la posibilidad de que Willy participe en la siguiente edición: "Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al casting del próximo 'Masterchef Celebrity'. Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final". Es una tónica habitual en televisión. Se descartan nombres y no sería raro que probablemente Bárcenas podría terminar participando en el concurso en la siguiente etapa. Sea lo que sea, pataleta, veto o proceso de selección por sus virtudes e inconvenientes, es objetivo que 'MasterChef' no necesitaba a Willy Bárcenas con el plantel que finalmente ha reunido. Un diverso grupo, de distintos artes e ideologías, ideal para lograr ese emocional y constructivo éxito aspiracional que sustenta al show. Aunque, en el futuro, tal vez sí requiera al cantante. Los giros de guion de la tele son inescrutables.