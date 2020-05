'Pasapalabra': así ha sido su regreso a Antena 3 frente a Telecinco contratacando con un impostor

Tras caer de Telecinco por una sentencia sobre la autoría del formato, 'Pasapalabra' ha vuelto a la cadena donde se empezó a emitir en el año 2000, Antena 3, y lo ha hecho en horario de prime time español. Es decir, a las once de la noche de este miércoles.

No es casual esta decisión: en la televisión actual el prime time va poco a poco a convertirse en una especie de vitrina donde vender las grandes apuestas con la pretensión de generar la sensación de una premiere-acontecimiento de cada inversión en el ojo del espectador, aunque después el formato se emita habitualmente a las ocho de la tarde. Como será el caso del rosco a partir del próximo lunes.

Además, en la noche de los miércoles Antena 3 ha obtenido buenos resultados con otro concurso: el mítico '¿Quién quiere ser millonario?'. Así que parecía buena opción arrancar ahí una apuesta que si sale bien va a ser crucial para consolidar el 'daytime' de la emisora de Atresmedia.

A los de Antena 3 los concursos se les dan bien. Ya son sello de la casa. Y para hacer más suyo el formato y, de paso, impulsar la marca de la cadena han contado con un padrino que es emblema de la televisión en España... y de Antena 3: Matías Prats, que ha 'bautizado' a Roberto Leal en su estreno como presentador del show. Matías ha saludado a Leal justo después de aparecer en el estudio por obra de un arrítmico truco de magia que ha sonado a medida desesperada para hacer una entrada espectacular en un plató vacío sin público y sólo con aplausos enlatados.

Nueva cadena pero, en realidad, en Atresmedia parecen tener claro que mejor que no se note la diferencia con la exitosa y longeva edición de Telecinco. Quieren un trasvase literal de público, como han intentado tantas veces en la cadena. Para lograrlo, se ha intentado clonar el plató del juego en Mediaset. Mismas tonalidades de color azulado, hasta parecidas letras en el suelo y muy similares movimientos de las cámaras. También el logotipo de 'Pasapalabra' es muy similar, como las pruebas. De hecho, hasta el presentador elegido a simple vista cuenta con un perfil similar a Christian Gálvez: la simpatía que cae bien a casi todo el mundo.

Asimismo, para enganchar, se ha optado por dos viejos ganadores conocidos por los fieles seguidores del concurso: Paco de benito y Juampe Gómez. Todo listo para intentar recalcar que el show ha retornado como se fue. Sin desvirtuar lo que se recuerda con añoranza de 'Pasapalabra'. Pero, claro, en Telecinco no se lo iban a poner fácil a sus rivales. Y ha reaccionado con un especial en directo de 'Supervivientes' en el que se ha desmontado directamente en su cara las mentiras de un impostor, José Antonio Avilés. Morbo asegurado. Un culebrón en directo, que Telecinco lleva calentando durante semanas, y que ha sido imprevisible arma arromadiza viva frente a un concurso que evidencia que es grabado y editado, como ha sucedido en el primer ‘Pasapalabra’ sobre todo en sus primeros minutos que desprendían arrítmica tele antigua.

Como Telecinco no conocía que ‘Pasapalabra’ llegaba este miércoles, ha estirado la tira ‘Supervivientes Última Hora’ y la ha transformado en una especie de ’Sálvame Deluxe’ en el que se desenmascara al “periodista” con título hecho por photoshop a través de colaboradores habituales como María Patiño o Kiko Matamoros que parece que ya están confinados en los estudios de Mediaset.

‘Pasapalabra’, por su parte, ha pretendido no decepcionar intentando ser como siempre. A lo seguro también es contar con ‘Vips’ como Chenoa -espectacular su aparición en plató-, Alaska y Mario y Manel Fuentes, que ha dinamizado el primer capítulo del show con su habilidad para introducir humor en la justa medida.

'Pasapalabra' ha resucitado dispuesto a no malograr el recuerdo. Y puede conseguirlo con un Roberto Leal como maestro de ceremonias que no sólo es querido por mayores, también por las nuevas generaciones. Ahora sólo falta rodaje y un ritmo de edición más actual. Porque en Telecinco no se lo pondrán fácil, saben que la emoción del rosco sigue siendo tan competitiva como hipnótica.