'Supervivientes' en busca del concursante golpe de efecto: así Telecinco alimenta su tele-realidad

Telecinco ya busca un fichaje estelar que dispare meses antes la expectación mediática en torno al regreso de 'Supervivientes', su reality estrella junto a 'GH'. Hace unos días saltaban las alarmas: Cristina Cifuentes había sido tentada. La propia ex presidente de la Comunidad de Madrid negaba su participación en el concurso en una entrevista exclusiva a Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'. Y todo quedaba en Telecinco.

El coqueteo de Cifuentes con la televisión es una realidad. Se maneja muy bien en el ruedo de los sofás de Mediaset y, ahí, con entrevistas livianas, acerca su imagen a la ciudadanía después de tener que dejar la política por una oscura puerta de atrás. Pero no es la única política que ha sido tocada por la isla de los famosos. También se ha especulado con que Albert Rivera ha sido propuesto. Pero, claro, que te propongan no es que vayas a fichar por el género del reality show de prime time.

La realidad que esconden estos ambiciosos movimientos está en que el equipo de casting de 'Supervivientes' acude a imposibles para ver si se convierten en posibles. Saben que por una llamada no pierden nada y pueden llevarse sorpresas, principalmente a golpe de talonario. Así que la consigna está en jamás suponer que una personalidad va a decir no a participar en el reality. Por muy reputado que sea. Ya de buscar, siempre empezar por lo más alto para, después, ir bajando las expectativas.

-Telecinco se queda sin famosos que convertir en personajes

Los personajes del universo de famosos de Telecinco se agotan. La cadena hace ya tiempo que no confía en un reality show con anónimos, lo que dificulta que surjan nuevos rostros. En Mediaset se ha interiorizado la idea de que la audiencia no cuenta con paciencia a la hora de descubrir desconocidos. Una premisa incierta, porque el público siempre agradece celebrities revelación, que aparecen de imprevisto y transmiten frescura de esa que desengrasa el bucle de dimes y diretes. Pero, en el ecosistema de Mediaset, cuando se estrena un show de tele-realidad es más fácil ganar audiencia si el espectador ya conoce las tramas nada más arrancar el formato en cuestión. Se engancha al público al conflicto con la táctica de sembrar antes el culebrón en espacios con 'Sálvame'.

Sin embargo, para llegar a públicos más amplios, Telecinco requiere que el nuevo 'Supervivientes' llegue con un fichaje estelar de esos que despiertan la curiosidad de una audiencia más transversal. No sólo basta con sus fieles, tan fieles que no hacen ni siquiera zapping. Y ahí surge el tanteo de nombres que, aunque digan no, ya van propagando el recuerdo y comentarios sobre que el programa regresa a la vuelta de la esquina.

En la televisión de hoy, casi tan relevante como las audiencias tradicionales es el despertar conversación social. Ante tanta oferta audiovisual, plataformas bajo demanda incluidas, si no se habla de ti, no influyes: no existes. Entonces, eres invisible. Las cadenas necesitan proyectar un acontecimiento del lanzamiento de su contenido. Golpe de efecto que en 'Supervivientes' se amplifica gracias al salto de los participantes desde el helicóptero en la primera gala.

No vale con volver a ver a un ex concursante de 'Gran Hermano' que a la vez pasó por 'Mujeres y hombres y viceversa'. El primer día es fundamental lanzar al mar a un anzuelo mediático. Ahora sólo hay que encontrarlo. No hay demasiados vetos en tal búsqueda. Todo sea por el reality show de éxito sin fin que logró engullir a una cadena llamada Telecinco casi al completo.

Borja Terán.