El futuro de 'Tu cara me suena', ¿cuándo y cómo debe volver el talent de Antena 3?

La semana del 9 de marzo se grabó una nueva gala de 'Tu cara me suena'. Nadie lo sabía, claro, pero iba a ser la última en muchos meses. Aquella grabación aún no ha visto la luz, y pinta que seguirá unos meses más en el cajón.

Antena 3 decidió emitir algunas entregas que ya tenían grabadas durante las primeras semanas del confinamiento. Estas galas sirvieron como alivio colectivo y alcanzaron grandes audiencias. Pero, al final, Atresmedia decidió guardarse la última que quedaba por emitir para ganar tiempo cuando se retomara el rodaje del show. Pero, dos largos meses después, aún no se ha retomado el rodaje del show.

'Tu cara me suena' es un formato con una dificultad de elaboración, en caracterización, interpretación e incluso en travesura entre todos los protagonistas del espectáculo, que sin la presencia del público en estudio no tiene mucho sentido su continuación. Sin la interactiva y ruidosa viveza de la grada, la fórmula se podría desgastar hasta dañar una de las marcas de más éxito de Antena 3. Así que, de momento, el show de imitadores pinta que se queda en un cajón.

Lo bueno es que el formato no necesita una continuidad sin interrupción de tramas de evolución vital de los concursantes como sucede a talents como 'OT' y, además, el casting especialmente televisivo de esta etapa está tan curtido en televisión que podría incluso protagonizar una nueva temporada al completo. Y sin que se notara demasiado. Como si lo emitido hasta ahora de esta generación de 2020 quedara en una extraña nebulosa, al igual que sucederá con tantas situaciones que la sociedad ha vivido de cuarentena en sus casas.

María Isabel, Cristina Ramos, Jorge González, Los Gemeliers, Belinda Washington, Nerea Rodríguez, Rocío Madrid, El Monaguillo y Mario Vaquerizo sabrán regresar al show como el primer día. Justo una semana antes, será curioso, o tal vez perturbador, observar el tono latente en la última grabación de aquel día de marzo en la que la inquietud ya planeaba aunque no se imaginaba bien la profundidad de la crisis sanitaria a la que nos enfrentábamos.

Antena 3 acierta con la paralización por ahora del show. Es más, es bueno no tener prisa en repescar Tu cara me suena'. Mejor no sucumbir a grabarlo sin público. A diferencia de 'La Voz' que a la audiencia en el fondo del decorado casi ya ni se ve, realizar este show sin público puede terminar siendo contraproducente para la imagen del formato original. Imitar ante la frialdad de un inmenso plató vacío es lanzarse a un precipicio escénico nada memorable. Y 'Tu cara me suena' es crear estampas memorables. La inteligencia de la cadena está en cuidar un show de entretenimiento que envejece tan bien. Tanto que podrá volver en otoño con la misma energía con la que se fue, a pesar de haber vivido tantos meses de interrupción televisiva. Pocos talents shows aguantan un parón así.