“Mientes más que Tezanos": las trampas del CIS para socorrer a Pedro Sánchez. 

Una frase ocurrente y también recurrente para estos tiempos de desinformación: “Mientes más que Tezanos”. La soltó el otro día un grupo de jóvenes universitarios -imagino que de derechas- que viajaban en el metro, porque yo sí viajo en metro, no como la ministra de Justicia, Pilar Llop, que viaja en su cómodo coche oficial y luego dice que cuando va en metro oye a la gente hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero ¡por Dios! ministra, por qué miente usted tanto como Tezanos, por una tontería así del CGPJ, hay que ser muy necio para tragarse esa patochada. Además, ustedes los ministros tienen “prohibido” viajar en transporte público por protección y para que no les increpen por sus múltiples errores y su desbocada inflación. En un mundo tan polarizado va usted y se disfraza de caperucita roja para poder viajar en transporte público y así pulsar el ambiente de la opinión de la calle. Vamos, señora ministra, cuéntenos otro chascarrillo más creíble.

Pues bien, en el metro en el que yo sí viajo, oí esta frase -“Mientes más que Tezanos”- que me pareció que tiene todos los ingredientes para convertirse en leyenda mítica e histórica de una época 'sanchista' en la que las noticias falsas, las ‘fake news’, se han convertido -para desgracia de todos- en el pan nuestro de cada día en muchos medios de comunicación, tanto de televisión, radio, digitales y, como no, redes sociales.

Los pronósticos del CIS se han equivocado más de lo normal y siempre lo han hecho con un sesgo a la izquierda

El objetivo de estas 'fake news' es el mismo que aplica el director del CIS, José Felix Tezanos, con los datos de las encuestas que obtiene el Centro de Investigaciones Sociológicas. Consiste en tergiversar, en provocar mayor confusión y crear una tendencia -aunque falsa- que procure un alivio imaginario y un optimismo ilusorio de cartón piedra para los intereses propios, en este caso, de la izquierda. Sus estimaciones suelen favorecer a un bando político y se desvían más de lo habitual del resultado. Si la tendencia, por ejemplo, es favorable a la derecha, corrijámoslo sobre el papel, aunque sea pervirtiendo la realidad, y animemos a los potenciales votantes a cambiar su papeleta sugiriendo que la mayoría votarán a la izquierda aunque los datos digan lo contrario, para eso está Tezanos para alterar y perturbar la realidad. Esta afirmación no la hago yo caprichosamente, sino que está avalada por una decena de expertos que alertan del daño que se le está haciendo a una institución tan prestigiosa (CIS), al menos hasta la llegada de Tezanos.

“El Centro de Investigaciones Sociológicas, una institución respetada y prestigiosa, siempre ha tenido un flanco débil en su labor de encuestas políticas, sujeto a críticas de la oposición, mandara quien mandara, por ser un organismo dependiente del Gobierno. Pero nunca ha recibido tantas acusaciones de parcialidad e incluso de falta de rigor científico como en estos tres años. Desde que en 2018 Pedro Sánchez nombró como presidente a José Félix Tezanos, un miembro de la ejecutiva del PSOE. Luego dimitió de ese cargo, pero nunca antes un presidente del CIS había tenido vinculación directa con el partido en el poder”. Este contundente párrafo no es mío, está entresacado de un artículo de mayo de 2021 del diario 'El País', periódico nada sospechoso de molestar los intereses de Pedro Sánchez, que titulaba con toda rotundidad las ideas que le inspiraban los comportamientos de José Félix Tezanos: “El prestigio del CIS, tocado: críticas generalizadas, más errores y sesgo a la izquierda”.

Quizá es hora de que la oposición despierte y presente una denuncia en los tribunales

Un análisis de este mismo diario constataba dos hechos que obligan a reflexionar y a actuar para proteger la institución: los pronósticos del CIS se han equivocado más de lo normal y siempre lo han hecho con un sesgo a la izquierda. Sorprende que las estimaciones electorales, una vez realizadas las elecciones se equivoquen en su inmensa mayoría a favor del partido en el Gobierno, evidenciando la actitud torticera de su presidente con una manipulación descarada y pagada con fondos públicos que los españoles se tienen que tragar sin rechistar. Quizá es hora de que la oposición despierte y presente una denuncia en los tribunales para frenar los abusos y excesos de poder de Tezanos, demostrados por todos los estudios demoscópicos que contradicen lo que él afirma en sus “falsas y manipuladas” conclusiones.

Pongamos un ejemplo para ilustrar la falta de profesionalidad y veracidad del actual presidente del CIS. Durante las elecciones autonómicas en Madrid, todas las principales encuestadoras colocaban a PP y a Vox por encima de la izquierda, con una sola excepción: el CIS. Tezanos puso a la izquierda dos puntos por delante en su último sondeo, pero el resultado después no tuvo nada que ver: la suma de PP y Vox ganó por 12 puntos. El error del CIS, para desgracia de los profesionales honestos del Centro y para la mayoría de ciudadanos, no fue una sorpresa. Desde la llegada de Tezanos, las estimaciones del organismo han sobrevalorado siempre el voto de la izquierda, en cada una de sus primeras 22 elecciones analizadas. De media, sus estimaciones de voto para la suma de PSOE, Podemos y el resto de fuerzas de izquierda nacional ha sido 4,7 puntos mejor que la realidad.

Los datos están ahí y son incontestables y demostrables. La llegada de Tezanos también coincide con los mayores errores. La comparación de su acierto con el promedio de sondeos deja pocas dudas: el CIS se ha desviado el doble. Su acierto también fue peor en las elecciones catalanas de febrero, en las gallegas y las vascas de 2020, y en las últimas generales, cuando el error del CIS casi triplicó al del conjunto de encuestas.

Otro aspecto que cosecha críticas son las intervenciones de José Félix Tezanos opinando sobre política como si fuera un diputado más. Recuerden el episodio de 2021 durante las elecciones en Madrid, publicó un artículo en el que hablaba de “la escasa entidad intelectual y política” de Isabel Díaz Ayuso y cifraba su éxito en la “tabernidad”, en referencia a las tabernas. Sin embargo, el tiro le salió una vez más por la culata y se quedó en evidencia ante todos.

Ahora vuelve al ataque contra Alberto Núñez Feijóo, al que no sólo destripa con sus falsas y “retorcidas” encuestas, sino que lo critica duramente saltándose a la torera un mínimo procedimiento institucional: “Feijóo tenía la ventaja de ser desconocido. Tenía unas expectativas y unas posibilidades. Pero luego hubo unos debates donde se ha podido confrontar que Feijóo no tenía una serie de conocimientos económicos que algunas personas estiman necesarios para determinados liderazgos”, dijo ayer el presidente del CIS en la tribuna del Fórum Europa. Aunque es cierto que no dijo que Sánchez los tuviera mejores o que la inflación fuera algo pasajero y coyuntural o que todo es por culpa de Putin. Está claro que Tezanos no es un buen presidente del CIS, quizá porque ya está muy de salida -tiene 77 años- y se siente capaz de todo e incluso se siente por encima de cualquier exigencia de respeto y ecuanimidad.