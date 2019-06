Las detenciones de manteros en Madrid se desplomaron con Manuela Carmena

La Policía Municipal de Madrid practicó menos intervenciones contra la venta ilegal en la calle entre 2015 y y 2018, cuando gobernaba Ahora Madrid, que entre 2011 y 2014, con el PP. Así lo reflejan los datos oficiales, que evidencian que las intervenciones de género no perecedero, la mayoría en el llamado ‘topmanta’, fueron las que más bajaron con Manuela Carmena como alcaldesa.

Son datos de la Dirección General de la Policía Municipal, a los que ha tenido acceso la agencia Efe y que no discriminan entre los diferentes tipos de venta ilegal, sino entre intervenciones de género perecedero y no perecedero. En lo referido al género no perecedero, en el que entra el ‘topmanta’, los datos indican que en 2011 se llevaron a cabo 11.775 intervenciones; en 2012 bajaron a 10.411, en 2013 sumaron 12.408, en 2014 fueron 14.131, en 2015 bajaron a 11.068, en 2016 a 8.274, en 2017 subieron a 11.495 y en 2018 bajaron hasta las 7.659. Desde enero hasta mayo de 2019 se llevaron a cabo 2.894 intervenciones de género no perecedero.

Las intervenciones de género perecedero ascendieron a 16.964 en 2011, bajaron a 10.444 en 2012, subieron a 11.157 en 2013 y a 14.557 en 2014. En 2015 bajaron a 13.367, en 2017 fueron 14.073, y en 2018 cayeron hasta las 7.251.

El ambiente está "caldeado"

José Luis Martínez-Almeida (PP) aprovechó la celebración el pasado lunes del patrón de la Policía Municipal, San Juan, para advertir de que mantendrá "tolerancia cero" con la venta ambulante. El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos entienden que el anterior Gobierno de Ahora Madrid no tenia este compromiso, al igual que aseguran la mayoría de los representantes de los agentes.

Esa misma tarde un grupo de unos cincuenta manteros se concentró frente a las dependencias de la Policía Municipal en la calle Montera para protestar por la detención de un compañero, sin que el incidente llegase a más.

Así el ambiente está "caldeado", según reconocen a la agencia Efe los propios manteros, policías del distrito y los representantes de los agentes, que insisten en que la Policía tiene que cumplir la ley en este ámbito como en todos y reclaman un apoyo institucional claro. "Antes, con Carmena, te quitaban la mercancía, pero ahora te cogen cuatro o cinco policías y te detienen", relata a un mantero que vende bolsos en la calle Preciados junto a otros cuatro compañeros.

Mientras todos vigilan si viene la Policía, este vendedor relata que trabajaba como albañil pero se quedó en paro. "Solo queremos vivir y tranquilidad. Si nos dan trabajo dejamos la manta", explica.

Cuando este vendedor y sus compañeros ven subir por la calle Preciados un coche de Policía Municipal se avisan entre sí, tiran de las cuatro cuerdas que hay en los extremos de la manta para recoger el género y se cuelgan el petate antes de salir andando rápido. Los agentes les ven alejarse y no les persiguen. Esta escena se repite a mediodía varias veces en la calle Preciados y en la Puerta del Sol, donde se distribuyen una veintena de manteros, la mayoría con bolsos y zapatillas deportivas.

El portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Malick Gueye, sostiene que las declaraciones de Almeida son "irresponsables" y "muy peligrosas" y le exige a él y al resto de políticos "que dejen de criminalizar a los manteros y fomentar el odio hacia el colectivo". Malick niega que haya mafias e insta "a ir a la raíz del problema, que son leyes racistas como la Ley de Extranjería", ya que "la manta no es el sueño de ninguno" de los aproximadamente 300 manteros que calcula que hay en la capital, el 90 % sin papeles ni estudios.

Niega que durante el mandato de Manuela Carmena hubiera "mano blanda" con este colectivo: "En los últimos tres años ha habido persecuciones y de hecho nunca había habido tantas detenciones. Carmena dejó mano libre a la policía para ir contra las manteros y hubo agresiones".