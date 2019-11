Ortega Smith asegura que las mujeres se le acercan por la calle a "darme besos"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado este viernes que hay mujeres que se le acercan por la calle para darle ánimos, dos besos, y decirle que "no se rinda".

"Desde que he entrado aquí, y vengo del Congreso, no saben la cantidad de mujeres madrileñas que han venido a darme dos besos y decirme no te rindas, estamos con usted, sabemos que lo que dice es verdad, que quiere proteger a las mujeres, que es de sentido común cambiar la ley de violencia de género por una contra todo tipo de violencia", ha manifestado ante la prensa tras la inauguración del Belén del Ayuntamiento.

"Si un día hiciera una estadística, un día lo voy a hacer, la de mujeres que han venido a darme ánimos y besos y que sigamos contando la verdad", ha apuntado.

Así se ha expresado al ser preguntado por su reencuentro con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras la reprobación que salió adelante en el pasado pleno municipal. Ortega Smith ha indicado que tiene un "trato cordial con todos los ediles, también del PSOE y Más Madrid".

"Otra cosa es la legítima discrepancia de las medidas. Me importa un bledo la reprobación, no tiene ningún sentido", ha insistido.