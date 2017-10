Rajoy suspende el Parlament y convoca elecciones catalanas el 21 de diciembre

La crisis en Cataluña llegó en el mediodía de este viernes a su punto álgido, cuando el Parlament declaró la independencia de la región con una mayoría de 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, en un pleno que abandonaron los miembros del PP, el PSC y Ciudadanos, convencidos de no ser partícipes de un proceso ilegal. Las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar. Primero fue la aprobación del artículo 155 por parte del Senado, y después la reunión del Consejo de Ministros y posterior comparecencia en el Palacio de la Moncloa del presidente Mariano Rajoy. Con gesto serio, el líder del Ejecutivo anunció el cese del Govern y la disolución del Parlament como paso previo a la celebración de elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre.



Durante su intervención, Rajoy comunicó también la orden del Gobierno de cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; a su vicepresidente, Oriol Junqueras; y a todos los consellers del Govern catalán, en aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución. "No se trata de suspender el autogobierno", aclaró el líder del Ejecutivo, "sino de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad que empieza por la ley y por devolver la ley a los catalanes".







Ha sido en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de que el Gobierno haya recibido la autorización del Senado para aplicar las medidas del 155 que permitan restablecer la legalidad en Cataluña, aunque los acuerdos no serán efectivos hasta ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Además de Puigdemont y Junqueras, han sido cesados el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la de Enseñanza, Clara Ponsatí; y la responsable de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.



También el conseller de Salud, Antoni Comín; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa; el de Interior, Joaquim Forn; el de Cultura, Lluís Puig; el de Justicia, Carles Mundó; y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.