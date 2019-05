Punset: "Gracias a Suárez España es hoy un país tan europeo como los demás"

El economista y divulgador científico Eduard Punset, miembro del último Gobierno de Adolfo Suárez, ha señalado que éste fue "el político más valiente de la Transición" y gracias a él "España es hoy un país tan europeo como los demás".

"Suárez estaba convencido de que la apertura al exterior de España no era menos trascendental que la profundización en la democracia. Gracias a Suárez, España es hoy un país tan europeo como los demás", ha declarado a Efe este divulgador científico.

Punset, que fue ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, ha relatado cómo conoció al expresidente Suárez: "Mi jefe en el mundo bancario había sido Alberto Oliart, que tenía un sentido muy claro de lo que implicaba trabajar para el Estado; era un funcionario público que me sorprendió por su lealtad a la administración a la que servía".

"Me introdujo a Adolfo Suárez, representaban los dos lo mejor de la Transición; con ellos descubrí -yo venía de casi veinte años viviendo en otros países extranjeros-, que la corrupción y la dictadura no habían alterado a toda la gente", ha subrayado Punset.

Según este divulgador científico, el futuro de España pasa por su apertura al exterior y "Suárez lo sabía cuando tuvo el detalle insospechado" de ir a su casa para pedirle que le ayudara a liderar la representación del Centro Democrático y Social en el Parlamento Europeo.

"He venido -no he hecho esto con nadie, me dijo-, porque necesito que todo el mundo entienda la importancia de abrirse al exterior". Para Punset, "hacer de España un país democrático en plena transición era más duro y largo; sin su esfuerzo e inteligencia ese proceso no habría empezado".

Preguntado si se hizo todo bien en la Transición, el que fuera ministro con Suárez ha indicado que este período "entrañaba un proceso muy largo para el que se necesitaba valentía y paciencia".

"Hubo cosas que se hicieron a medias o mal, como la separación necesaria de los poderes -legislativo, gobierno y judicial-", ha declarado Punset, quien ha agregado que "otros errores estaban justificados, como el poder excesivo otorgado a los partidos políticos en un país donde no existían y había que darles su sitio, por lo menos durante un tiempo transitorio".

Para Punset, "en un país tan enconado y dividido como era España entonces, eso es lo máximo que se podía conseguir". "Un objetivo más válido si cabe de lo logrado por Suárez fue la gran proeza de poner en marcha la apertura al exterior".