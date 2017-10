La UE carga con dureza contra el populismo y el egoísmo nacionalista

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión, y Donald Tusk, presidente del Consejo, han cargado este viernes contra el nacionalismo excluyente, con motivo del Premio Princesa de Asturias a la Concordia otorgado a la Unión Europea.



El discurso más contundente ha sido, sin duda, el de Tajani, que ha atacado con dureza el auge de lo que ha venido en calificar de "egoísmo nacionalista".



Para Tajani, uno de los pilares fundamentales para contribuir al futuro de la Unión Europea es no levantar fronteras entre los europeos. "Demasiadas veces se nos ha ofrecido el paraíso cambiando las fronteras, y se nos ha llevado con ello a los infiernos", ha dicho el político italiano.



Frente a "egoísmos nacionalistas", Tajani ha querido además poner en valor el principio de la solidaridad, de tal forma que la prosperidad beneficie a todos, incluyendo a los que más aportan. "Salimos de una de las peores crisis a las que nos hemos enfrentado. Vendrán tal vez otras. Hay algunos en Europa, populistas y nacionalistas, que gastan esfuerzos y recursos en separarnos. Mejor harían en trabajar por la concordia", ha argumentado.



"A nadie se le ocurre saltarse las normas"

En su discurso Tajani ha dicho que la España moderna ha conquistado de forma definitiva, tras la Constitución de 1978, "la libertad, la democracia y una mejor vida para todos".



Ha recordado que en ese trayecto, España forma parte de la Unión Europa, con sus valores. "Es necesario recordar la importancia del respeto al Estado de Derecho", ha dicho a los presentes.



"Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto. A nadie se le ocurre en la Unión Europea saltarse las normas aprobadas entre todos", ha destacado el presidente del Parlamento Europeo, quien ha añadido a continuación que todos los tratados se pueden cambiar.



Tajani ha querido también destacar la importancia de la búsquedas de acuerdos a la hora de encontrar la mejor fórmula para bien común. "Darse cuenta de que defender nuestra unidad dentro de la diversidad nos hace más fuertes", ha explicado en un discurso interpretado en clave a la situación que se vive desde hace tiempo en Cataluña.



Tajani ha acudido a recoger el premio junto al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Ha pronunciado sus palabras frente al Rey de España, Don Felipe, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre otras personalidades.



Dentro y fuera del Viejo Continente

De cara al futuro, Tajani ha animado a los presentes a defender los valores europeos, también fuera de sus fronteras. "Y no tengamos miedo de denunciar situaciones inaceptables como, por ejemplo, la que se vive actualmente en Venezuela", ha señalado.



También ha pedido poner al ciudadano "mucho más en el centro de toda acción política" porque, ha afirmado, la Unión Europea "no es un proyecto de élites, todo lo contrario; nace y crece para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos".