Cómo buscar la referencia catastral de tu vivienda o inmueble

1 Por internet, a través de la Sede Electrónica del Catastro.

La forma más rápida de conocer la referencia catastral de tu vivienda o inmueble es accediendo a la Sede Electrónica del Catastro. En ella, la Dirección General del Catastro reúne la información relativa a todas edificaciones de España.

Introduce los datos correspondiente a la provincia y municipio donde se encuentra tu vivienda. Después, elige el tipo de vía y el nombre de la calle donde se encuentra la referencia de la casa que quieres consultar. Rellena los espacios reservados al bloque, escalera, planta y puerta de tu vivienda. Si no conoces el kilómetro donde se encuentra, no es necesario que lo introduzcas. Pincha en 'datos y consulta descriptiva y gráfica' y recibirás toda la información relativa al inmueble que has seleccionado.

Si quieres conocer la referencia catastral de un inmueble rústico, selecciona la opción correspondiente y rellena los datos del polígono y la parcela donde se encuentra.

2 Si tienes certificado o DNI electrónico puedes acceder a más datos.

Si dispones de un certificado o DNI electrónico podrás consultar mayor cantidad de datos. Para buscar la referencia catastral de tu inmueble no son necesarios. En cambio, si dispones de ellos podrás iniciar procedimientos, hacer declaraciones, consultar el estado de un expediente o requerimiento previo e incluso descargar la cartografía y la información alfanumérica catastral de ámbito municipal.

3 Por teléfono, llamando a la Línea Directa del Catastro.

Si prefieres consultar la información por teléfono, puedes llamar a la Línea Directa del Catastro marcando el número 902 37 36 35. El horario de atención al ciudadano es de 9,00 a 19,00 (8,00 a 18,00 en las Islas Canarias) de lunes a viernes. Si llamas fuera de ese horario puedes dejar un mensaje con los datos que necesitas y tu número de teléfono. Un gestor te llamará al día siguiente a partir de las 14,00 horas.

Sólo necesitarás la dirección del inmueble. No importa si es tuyo o alquilado. Solo te pedirán los datos de identificación del propietario de la casa si la ubicación es difícil de precisar.

Si la consulta reviste de una especial complejidad y no puede ser atendida de inmediato por teléfono, será contestada en un plazo máximo de 24 horas.

4 De forma presencial en las oficinas territoriales del Catastro.

Puedes consultar la referencia catastral de tu vivienda o inmueble en cualquiera de las Gerencias del Catastro. En este caso necesitarás desplazarte hasta la oficina territorial de tu Comunidad Autónoma. Puedes conocer la dirección exacta a la que debes acudir seleccionando tu región en la página del catastro.

Ten en cuenta cuáles son los horarios de atención al público. En la mayoría de los casos solo te atenderán de 9,00 a 14,00 horas. Hay comunidades autónomas, como la de Madrid, en la que podrás acudir por la tarde hasta las 17,30 horas.

5 En los puntos de Información Catastral.

Los puntos de información catastral son oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro. En ellas podrás solicitar la referencia catastral de tu vivienda o inmueble y realizar otros trámites relacionados. Puedes localizar estas oficinas a través de Internet seleccionando la provincia donde se encuentra el edificio o finca que quieres consultar.

6 A través de las entidades locales: diputaciones y Ayuntamientos.

La Dirección General del Catastro tiene convenios suscritos con algunas entidades locales. De esta forma, el ciudadano puede consultar los datos referentes al catastro directamente en el Ayuntamiento de la localidad o en la Diputación provincial. En este documento puedes ver si el municipio o la ciudad donde vives dispone de este servicio.