¿Cómo te trataron los padres de tu pareja cuando los conociste? ¿Te gustó que te recibieran bien? Piensa en estas cuestiones antes de rechazar al novio de tu hija. Si no te gusta, descubre por qué tu hija tiene ilusión en él. Ponte en el lugar de ambos y sé razonable. En este practicograma te explicamos cómo tratar con el novio de tu hija.

1 Piensa cómo te gustaría que te trataran a ti.

Lo más importante es no olvidar que un día tu estuviste en el lugar del novio de tu hija. Piensa cómo querrías que te trataran a ti. ¿Recuerdas cuando presentaste a tu novio o novia a tus padres? Haz sentir bien tanto a tu hija como a su pareja. Haciendo eso pasarán más tiempo a tu lado.

2 Si te ganas su confianza pasarán más tiempo contigo.

Si el novio de tu hija no se siente bien en tu casa, no te presentará a otras futuras parejas o incluso a sus amistades. Si conoces el entorno en el que se mueven tus hijos les podrás aconsejar y ayudar mejor. Disfruta de las relaciones de tu hija.

3 No impongas tu creencia y trata de hacer razonar a tu hija.

Si el novio de tu hija no te gusta, debes respetarlo. Intenta descubrir qué es lo que llama la atención a tu hija de esa persona. Pregúntale, habla con ella y trata de que te dé más datos sobre la personalidad de su pareja.

Lo que nunca debes hacer es decirle a tus hijos quienes son las malas personas o las buenas. Aunque no te guste su novio, no la obligues a separarse de él. No le impongas nada. Hazle entrar en razón en el caso de que realmente el novio sea perjudicial para ella.