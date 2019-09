Trucos para ahorrar en Navidad

Las claves para ahorrar en Navidad

Hay formas de ahorrar en estas fiestas. En este practicograma te damos las claves para ello. Te las resumimos a continuación:

-Compara precios. No compres lo primero que veas. Busca y rebusca el mejor precio en distintas tiendas.

-Usa Internet como un canal de compra más. Navega en busca de los mejores precios. Si decides comprar hazlo sólo en webs fiables.

-Si compras juguetes no sacrifiques precio por calidad. Compra sólo productos que tengan la etiqueta ‘CE’.

-Compra alimentos que no estén de temporada para ahorrar en las compras de Navidad: pescado azul, ternera, pollo y cerdo.

-Compra la comida con antelación y congélala. Los precios se multiplican por dos en diciembre.

-Compra productos electrónicos (videojuegos, consolas, ‘smartphones’, ‘tablets’, etc.) en tiendas de segunda mano. Encontrarás los mejores precios.

-Evita comprar móviles y otros productos que lleven implícito un contrato de permanencia. Tu gasto se alargará durante varios meses, años incluso.

-Si juegas a la lotería compra décimos compartidos.

-Desconfía de las ofertas navideñas. Muchas son falsas. No tengas reparo en reclamar. Lo comercios están obligados a cumplir lo que publicitan.

-Evita comprar a plazos. Estarás gastándote un dinero que no tienes.

Compra en Internet, ahorrarás dinero

Internet seguirá siendo uno de los grandes canales de compra en España. La previsión es que un 26% de los consumidores usa la Red para buscar regalos, un 22% para comprar precios y un 29% para comprar. Lo que más se venderá será música, películas, videojuegos y libros. Los productos de alimentación, moda, juguetes y belleza se comprarán en tiendas físicas.

Internet es un escaparate a tiendas de todo el planeta, y no es raro que los precios sean más bajos. “Se pueden encontrar ofertas muy interesantes en Internet en Navidad”, comenta David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). “Las grandes superficies venden ‘packs’ a un precio rebajado, sobre todo en productos como cámaras, videojuegos o electrodomésticos”.

Desde 2007, la venta por Internet ha crecido un 4% en España. En 2011, uno de cada cuatro españoles compra de forma regular en la Red (‘El comercio electrónico en España 2011’, EAE Bussines School). Pero en Navidad, un 61% de los consumidores adquirirá sus regalos en locales físicos.

Edgar Sánchez González, profesor de EAE Bussines School, explica que “lo que más preocupa a los es la seguridad en el pago, la reclamación y la devolución.” En nuestra sección 'Internet y Ordenadores' encontrarás información sobre cómo comprar en la Red sin riesgos.

Alimentos 'fuera de temporada' para ahorrar en comida

El precio de los alimentos se dispara en Navidad. Este incremento es más notorio en los productos típicos de estas fiestas. La subida se produce de forma escalonada a lo largo de diciembre. Es más pronunciada a mediados de mes y en los días anteriores al día 24 (‘Precios de los menús navideños’, Organización de Consumidores y Usuarios.)

La OCU tomó como referencia para este estudio una serie de alientos muy típicos de las Navidades: cordero lechal, redondo de ternera, pularda, besugo, lubina, angulas, langostinos, almejas y ostras.

A 16 de diciembre constató que el precio de todos estos productos había subido. El incremento era más notorio en el caso del besugo. A mediados de este mes era un 98% más caro que a principios. Dos semanas después, el 22 de diciembre, todos los precios habían subido de media un 20%. El besugo volvía a encabezar esta subida con un encarecimiento del 122%. Los percebes y las almejas eran un 45% más caras y las angulas, las ostras, el cordero y la pularda un 20,25%.

Para ahorra en la comida de Navidad la OCU recomienda comprar productos alternativos que no estén sometidos a esta subida de precios. El pescado azul (atún, salmón, pez espada, etc.) no se encarece tanto. La carne de ternera, el pollo o el cerdo, tampoco.

Otra forma de ahorrar en la comida de Navidad es comprar productos congelados, o que se pueden congelar, antes de diciembre. Es el caso, por ejemplo, del marisco. Hay alimentos de Navidad que no se conservan en frío y que pueden comprarse antes de que suba su precio: turrón, polvorones, mazapanes, etc.

Gangas de última hora para ahorrar en juguetes

El mayor desembolso de la Navidad se produce en los regalos. Gran parte de este dinero se destina a juguetes.

Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), aconseja comprar en grandes superficies. “Estos centros son los que más bajan los precios, aunque lo mejor es que los padres comparen mucho antes de adquirir un juguete”. Samayoa añade que “en ocasiones es mejor esperar al final para comprar, no es raro encontrarse con alguna ganga de última hora”. Si un juguetero no ha vendido suficiente ‘stock’ antes de Navidad, bajará los precios.

“Lo que no se debe hacer es sacrificar precio por seguridad”, explica el presidente de FUCI. “Los juguetes que se compren deben contar con el sello de garantía CE”. Estos productos están dirigidos a niños pequeños. Si no están homologados se pueden producir daños personales. El Ministerio de Consumo cuenta con una lista de juguetes prohibidos que actualiza a diario. Consúltala si quieres más información.

Compra productos electrónicos de segunda mano

Los productos tecnológicos (móviles, 'tablets', ‘smartphones’) serán de los regalos más deseados en la Navidad 2013. No serán, sin embargo, los que más se compren. La razón: son muy caros.

“Una opción para ahorrar en este campo es comprar en tiendas de segunda mano”, comenta Isabel Ávila, especialista en consumo de la organización de consumidores CEACCU. “Aunque es una tendencia que no acaba de consolidarse”.

Regalar tecnología puede suponer un desembolso mayor al esperado. Ávila explica que “cuando se regala un móvil a un chaval no sólo se paga al principio, hay que abonar la factura todos los meses”. Es muy importante no perder de vista el presupuesto disponible y los ingresos mensuales para hacer un regalo así.

Las operadoras de telefonía aprovechan la Navidad para vender teléfonos, ‘smartphones’ y tabletas a precio reducido. Estas ofertas pueden ser engañosas. El dinero que no pagas por el terminal lo abonas en concepto de contrato de permanencia. Revisa bien la letra pequeña y asegúrate que no pagas de más. Suma el importe del dispositivo a lo que pagas por continuidad todos los meses. El resultado no debe ser más alto que el precio de mercado del aparato.

Décimos compartidos para ahorrar en lotería

En 2013 la compra de Lotería de Navidad bajará un 11,5%. Según la asociación de consumidores FUCI, cada español gastará 65 euros de media frente a los 82 euros que gastó en 2012. Los madrileños son los que más gastarán en lotería: 80 euros de media. Los que menos, los de Castilla y León, que sólo gastarán 50 euros.

Hay muchas formas de ahorrar en la Lotería de Navidad. Puedes comprar décimos compartidos con algún amigo o compañero de trabajo. Y no te preocupes, si toca lo cobraréis a partes iguales. Otra forma de gastar menos es regalándoos boletos entre todos. Así sólo tendrás que comprar uno para ti y para cada uno de tus familiares o amigos.

No gastes dinero a lo loco en lotería, compra el número al que te gusta jugar.

Desconfía de las ofertas de la Navidad

Las tiendas aprovechan la Navidad para lanzar promociones y descuentos. No te dejes llevar por estas ‘gangas’. Muchas pueden ser engañosas y acabarás pagando de más.

FACUA llama la atención sobre las ofertas 3x2. “Se aplican sobre un número muy reducido de productos”, explica Rubén Sánchez, portavoz de esta asociación de consumidores. “Las tiendas acaban alegando a los consumidores que la oferta era hasta fin de existencias, y que ya no quedan más productos en descuento.” Esto es una práctica ilegal. Las promociones deben ajustarse a la publicidad que se hace de ellas.

Otro de los ‘ganchos’ que usan las tiendas en Navidad es la compra a plazos. FACUA las desaconseja. Sánchez sostiene que “esta modalidad de compra hace que la gente compre por encima de sus posibilidades”. Añade que es “especialmente peligrosa en los consumidores que ya está endeudados”.

Para no caer en estas ‘ofertas trampa’, el portavoz de la organización recomienda “no dejarse influir por el marketing navideño y planificar bien las compras”. Fija un presupuesto y no te salgas de él.