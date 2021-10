¿Qué es el 'Metaverso' de Facebook? El Internet futuro traerá 10.000 empleos

La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana para reflejar su nuevo enfoque en la construcción de lo que ha bautizado como "metaverso", un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital. Según ha adelantado el portal de noticias multimedia The Verge, su CEO, Mark Zuckerberg, adelantará más detalles en la conocida conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este anuncio.

A pesar de que son toda una incógnita los detalles de este nuevo concepto, a través de un comunicado de prensa, Facebook lo define como un "conjunto de espacios virtuales" donde se podrá crear y explorar experiencias con otras personas que no están en el mismo espacio físico que uno mismo. "Se podrá pasar el rato con amigos, trabajar, jugar, aprender, comprar, crear y más. No se trata necesariamente de gastar más tiempo en línea, se trata de hacer el tiempo que no pasan conectados a Internet más significativa", detallan en el escrito.

Para ello, Facebook realizará una inversión de 50 millones de dólares junto con fondos de investigación externa y tecnología XR. "El 'metaverso' no es un producto único que una empresa pueda construir por sí sola. Al igual que Internet, el 'metaverso' existe tanto si Facebook está ahí como si no", recalcan en la nota. "No se construirá de la noche a la mañana. Muchos de estos productos solo se realizarán por completo en los próximos 10 a 15 años". En este sentido, la entidad subraya que ninguna empresa será propietaria y operará el 'metaverso', ya que de la misma forma que sucede con Internet, se caracterizará por su apertura e interoperabilidad.

10.000 puestos de trabajo en la UE



Asimismo, la tecnológica se ha comprometido a crear 10.000 nuevos puestos de trabajo "altamente cualificados" en la Unión Europea (UE) durante los próximos cinco años. El gigante reconoce que la tecnología europea se encuentra en un "momento interesante". "La UE tiene una serie de ventajas que la convierten en un gran lugar para que las empresas de tecnología inviertan: un gran mercado de consumidores, universidades de primera clase y, lo que es más importante, talento de la más alta calidad", detallan en su web corporativa.

En este sentido, subraya el papel de España al estar "experimentado niveles récord de inversión" en nuevas empresas que "resuelven todo", desde la entrega de comestibles hasta la neuroelectrónica. "Más allá del talento tecnológico emergente, la UE también tiene un papel importante que desempeñar en la configuración de las nuevas reglas de Internet", manifiestan responsables de la red social. La primera mención que se recogió del 'metaverso' tuvo lugar el pasado mes de julio a través de una publicación de Andrew Bosworth, vicepresidente de realidad virtual y aumentada dentro de la entidad.

Un momento convulso para la compañía



La noticia se conoce apenas unos días después de que la compañía anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y hacer frente así a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus antiguas empleadas acusase a la firma de ocultar que esas plataformas son perjudiciales para los menores. Además, la exempleada de Facebook Frances Haugen declaró en el Senado de EEUU que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.

A pesar de que el nuevo nombre es un secreto, Facebook no es la primera compañía tecnológica que cambia su nombre. En 2015, Google se reorganizó por completo bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda. Y Snapchat cambió su nombre a Snap Inc. en 2016, el mismo año en que comenzó a llamarse a sí misma una "empresa de cámaras" y debutó con su primer par de gafas con cámara Spectacles.