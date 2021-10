Cuándo cambiará de nombre Facebook a Meta, la nueva compañía de Zuckerberg

La empresa dueña de Facebook, que por el momento contaba con el mismo nombre que la red social, cambiará a Meta por el bautizado como "Metaverso", un mundo de realidad virtual que anunció recientemente Mark Zuckerberg. Junto con Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus, que tampoco verán modificado su nombre, el cambio de nombre se podrá apreciar en el mercado de valores de Nueva York a partir del próximo 1 de diciembre. A día de hoy la firma que ahora cotiza bajo las siglas FB pasará a cotizar bajo MVRS.

En este sentido, el cambio tendrá consecuencias únicamente en la empresa propietaria, ya que la red social seguirá llamándose Facebook y la modificación no tendrá casi ningún efecto para la inmensa mayoría de usuarios. A través de una transmisión en directo a través de su perfil personal en dicha red social, el CEO presentó al público su nuevo proyecto de una forma más detallada. "El nuevo objetivo será el mismo, hacer que la gente permanezca junta de forma virtual. Seguiremos siendo una compañía que desarrolle tecnología para la gente".

Según se pudo apreciar en el evento, el Metaverso se basará en un mundo virtual en el que las personas podrán interactuar en él a través de avatares. Esos serán lo más realistas posible ya que, según las propias palabras de Zuckerberg, en este nuevo modelo de Internet será posible expresar emociones y sentimientos al igual que en la vida real. Esta realidad paralela 100 % digital será el epicentro de las inversiones que destinará la compañía en los próximos años.

Una nueva etapa

En una carta escrita por el propio Mark Zuckerberg y publicada a través de una nota de prensa, el empresario ha confesado que este nuevo capítulo trae "nuevas voces e ideas" para Internet. "Me he dado cuenta de que la historia de Internet no es sencilla. Esto traerá nuevos desafíos, riesgos y un cambio en los intereses establecidos hasta ahora", recalca. "La privacidad y la seguridad deben integrarse en el Metaverso desde el primer día. Esto requerirá no solo un novedoso trabajo técnico, sino también nuevas formas de gobernanza".

Según detalla Agencia EFE, a mediados de octubre Facebook anunció la creación de 10.000 nuevos empleos en Europa en los próximos cinco años, con el objetivo precisamente de dar forma al "metaverso". El cambio de nombre tiene lugar en un momento en que la empresa se encuentra en el ojo del huracán tras la filtración de miles de documentos internos por parte de una exempleada que indican que Facebook antepone de forma sistemática sus intereses comerciales al bienestar y a la seguridad de los usuarios.