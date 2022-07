El 'catastrazo' eleva un 17% los tributos en la compra de casas de segunda mano. 

El nuevo valor de referencia del catastro, la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones, aumenta un 17,1% de media nacional la tributación de las compraventas de segunda mano por encima de su valor real de mercado. Así lo recoge un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sobre el impacto de este nuevo sistema de valoración, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, mediante una encuesta realizada entre 427 agencias inmobiliarias de las diferentes comunidades autónomas durante el primer semestre de 2022.

El estudio refleja que un 76,1% de las agencias inmobiliarias encuestadas han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras y que el incremento se ha dado en un 19% de estas. Desde la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias sostienen que este nuevo sistema supone una "injusta y nueva carga fiscal" para los compradores y un desembolso económico más para el comprador, lo que a su juicio frenará una parte de las compraventas, sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda y en un contexto económico como el actual, marcado por una inflación histórica.

En un comunicado, la FAI insiste en que el "catastrazo" no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no considera el estado de reforma o la distribución interior de las viviendas, entre otros factores. También señala que el hecho de que Hacienda haya traspasado al contribuyente la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido, cuando no está de acuerdo, podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado, que son la mayoría, y, en consecuencia, podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos.

Por ello, la federación pide que se revise el nuevo sistema de cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado y que no prevalezca por encima del valor de transmisión en las escrituras de compraventa. Por otra parte, la FAI considera que el impuesto de transmisiones patrimoniales es un tributo repetido en cada transmisión por compraventa y que debería quedar exento en el caso de una primera vivienda habitual no de lujo para favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda en propiedad.