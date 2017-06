SERVIMEDIA ESTRENA NUEVA SEDE EN LA TORRE ILUNION

Etiquetas

- Es la sede corporativa del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ubicado junto a la M-30 en la calle de Albacete 3. La agencia de noticias Servimedia estrena nuevas oficinas en la Torre ILUNION, sede corporativa de las empresas sociales de la ONCE y su Fundación, adonde se ha mudado tras abandonar las instalaciones que hasta ahora tenía en la calle Almansa de Madrid, en el barrio de Tetuán.La nueva sede de la agencia Servimedia, ubicada en la madrileña calle de Albacete 3, comparte edificio con más de 1.100 personas del resto de empresas del grupo ILUNION, de las cuales el 30% tienen algún tipo de discapacidad. La nueva oficina de la Torre ILUNION es la sexta que ocupa Servimedia en sus 28 años de historia, desde que la Fundación ONCE creara en 1989 la agencia de noticias para impulsar la información social y la difusión en los medios de comunicación de noticias relacionadas con las personas con discapacidad.Servimedia emprendió sus actividades en la calle Fernanflor, después pasó a la calle de Sebastián Herrera, posteriormente compaginó instalaciones en las calles de Martínez Campos y de López de Hoyos, antes de unificar a toda su plantilla en la calle Almansa.En estas casi tres décadas, Servimedia ha recibido numerosas distinciones por su profesionalidad, como la Mención Especial de los Premios Ondas en 2014 o los galardones otorgados por el Imserso, la Asamblea de Madrid, Cocemfe, UPTA, el Ayuntamiento de Ávila, la Fundación Randstad y el Foro Justicia y Discapacidad.Ahora llega a la Torre ILUNION con el propósito de hacer piña junto al resto de las empresas de la ONCE y su Fundación y con el objetivo invariable de seguir siendo el líder del Periodismo social en España, con atención prioritaria a la información económica, política y del Tercer Sector.UN EDIFICIO CON SOLERACon la llegada a estas instalaciones de la agencia de noticias, que cuenta en su plantilla con más del 40% de trabajadores con discapacidad, la Torre ILUNION se consolida como el edificio de oficinas con mayor concentración de trabajadores con discapacidad del mundo.Cuenta con 13 salas de reuniones de distintas capacidades, un auditorio para 140 personas, restaurante, agencia de viajes, consulta médica, gabinetes de fisioterapia, cocina/comedor de empleados, almacenes y aparcamiento interior y exterior.La nueva sede de Servimedia comenzó a levantarse en los años 70, prácticamente a la par que la M-30, que se construyó en dos tramos diferenciados que confluyeron en 1974.La ahora llamada Torre ILUNION fue diseñada por el arquitecto Javier Yárnoz Orcoyen (Buenos Aires 1914-Pamplona 2011) para la empresa Cajas Registradoras Nacional (NCR-National Cash Register Company).Conocido entonces como ‘Edificio NCR’ por esa razón, este bloque también albergó la sede de la conocida empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T y de la multinacional sueca Electrolux.Bajo la supervisión de Javier Yárnoz, el edificio se visó en 1971 y el certificado final de obra se expidió en 1975, según consta en el archivo histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).Desde entonces, este edificio ha sido sometido a varias reformas. La última de ellas, para acoger la sede corporativa de ILUNION, ha consistido en un ambicioso proyecto integral realizado por el estudio Ruiz Barbarín Arquitectos.La reforma ha abordado dos aspectos fundamentales. Por un lado, una serie de medidas de eficiencia energética, como la innovadora fachada, que tiene un gran atractivo arquitectónico y que convierte el edificio en ejemplo de sostenibilidad.Por otro, el edificio ha sido sometido a un proceso de adecuación interior "para adaptarlo tanto a los más modernos estándares de calidad, como a los requerimientos de accesibilidad de ILUNION".