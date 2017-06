Cantabria espera que se "reconduzca" la situación y no se "ponga en peligro" el Reina Sofía

Etiquetas

Ruiz, dispuesto a "colaborar" con este proyecto "de primer orden", niega haberse "retirado", sino que está a la espera de una "respuesta"

El consejero de Cultura de Cantabria, Ramón Ruiz, confía en que se pueda "reconducir" la situación generada en torno a la llegada del Museo Reina Sofía a Santander, y espera asimismo que el 'desencuentro' de ayer entre las administraciones implicadas -Estado, Gobierno y Ayuntamiento- no "ponga en peligro" este proyecto "de primer orden".

A preguntas de los periodistas, el también titular de Educación y Deporte ha reiterado la disposición del Ejecutivo autonómico a colaborar, negando así que se hayan "retirado" de esta actuación cultural.

En este sentido, y a propósito de que no asistió ayer a la reunión a tres bandas convocada en Madrid, Ruiz ha explicado que en la Administración regional están "esperando" a la "respuesta" de la local a la propuesta realizada sobre la implantación del Reina Sofía en la capital cántabra, como sede asociada al Archivo Lafuente.

No obstante, el responsable de Cultura ha comentado, en nombre del Gobierno PRC-PSOE, que "donde no nos quieren, no estamos".

Ruiz ha recordado que la alcaldesa, Gema Igual, ofreció la posibilidad de crear un consorcio, tras lo cual la Consejería envió al Ayuntamiento una propuesta, con "informe positivo" de los servicios jurídicos, para que los papeles no estuvieran de "ida y vuelta".

Según ha agregado, la regidora del PP se comprometió a enviar sugerencias antes del 14 de junio, fecha del encuentro a tres bandas, para no ir a Madrid a "otra reunión sin contenido".

Y ante la ausencia de respuesta, el Gobierno regional decidió no acudir a la cita, lo cual "no quiere decir" -según ha insistido Ruiz- que no esté de acuerdo con que el proyecto vinculado al Museo "venga a Cantabria".

Sobre la propuesta realizada, el consejero ha indicado que la "espina dorsal" de la misma es lo que ya se había acordado en su día, que el Ayuntamiento adelantase el dinero y el Gobierno lo pagase en el plazo de diez años.

Asimismo, el Ejecutivo plantea que los pagos se estructurasen a través del consorcio previsto; que vinieran dos exposiciones temporales del Reina Sofía a la sede de Santander; que el Ejecutivo se encargara de la gestión y mantenimiento del centro; y estudiar por último la posibilidad de que el Estado colaborase de alguna manera con la aportación de fondos.