La Casa Encendida se llena de arte contemporáneo con libros 'insólitos' y obras 'inéditas' hasta el 10 de septiembre

Etiquetas

La Casa Encendida ha presentado este jueves las exposiciones 'Inéditos' y 'Bibliotecas Insólitas', que se podrán visitar desde este jueves 16 de junio hasta el próximo 10 de septiembre.

La exposición 'Inéditos', organizada por la Fundación Montemadrid, reúne los proyectos de tres jóvenes comisarios menores de 35 años, que en esta edición han sido Bárbara Cueto, Maite López-Pastor y Beatriz Ortega Botas.

El director de la Fundación Montemadrid, José Guirao, ha destacado que es "el público el que se encarga de descubrir el discurso que tiene detrás cada una de las ganadoras".

En cuanto a las muestras, en la Sala A de La Casa Encendida podremos disfrutar de 'I would prefer not to (Preferiría no hacerlo)', comisariada por Bárbara Cueto, que se centra en la potencialidad del "no-hacer como un gesto político, que es una forma de superar la actual falsa libertad", según la responsable de la muestra. Los artistas que participan son Mercedes Azpilicueta, Liz Magic Laser, Ben Rivers, Pepo Salazar y Pilvi Takala.

Por su parte, Maite López-Pastor ha presentado 'Scenographies of Power (Escenografias de poder)' que, en palabras de la comisaria, es "una reflexión en torno al estado de excepción y la realidad globalizada". La muestra recoge espacios como aeropuertos, embajadas, tribunales internacionales e incluso zonas restringidas de Internet, y cuenta con los artistas Mediengruppe Bitnik, Gulnara Kasmalieva y Muratbek Djumaliev, Taryn Simon, Trevor Paglen, Arkadi Zaides y Susan Schuppli.

La última de las exposiciones de 'Inéditos' es 'Grasping a Concept is Mastering the Use of a Form (Comprender el concepto del uso de la forma)', comisariada por Beatriz Ortega Botas, que quiere "aunar lo racional y la materia", según la comisaria, mediante las obras de Sophie BuenoBoutellier, Erik Niedling, Carlos Fernández-Pello, Francesca Ferreri, Esther Gatón, Carl Mannov, Zoë Paul, Bettina Samson y Alberto Vallejo.

Por otra parte, también se ha presentado 'Bibliotecas insólitas', que es "un recorrido por bibliotecas personales, diversas e insólitas", según la comisaria Glòria Picazo, y "parte de la idea de biblioteca infinita impulsada por el utópico deseo de reunir y disponer de todo el conocimiento".

De esta forma, muestra obras de arte que reflexionan sobre la idea de biblioteca junto a una selección de ediciones de artista, libros de referencia, dibujos y objetos realizados por artistas contemporáneos que, a partir de finales de los sesenta y hasta la actualidad, han revisado la idea de archivo y de libro como fuente inagotable de sabiduría.

En 'Bibliotecas inéditas', que es una coproducción con el Arts Santa Mònica de Barcelona en colaboración con la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, podemos encontrar obras de Ed Ruscha, Lawrence Weiner, Ignasi Aballí, Javier Peñafiel o James Lee Byars.