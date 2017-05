Heidi Klum, como su madre la trajo al mundo para Rankin

Etiquetas

La modelo Heidi Klum se ha propuesto subir el termómetro en las librerías, en los medios digitales y en redes sociales con un libro de fotografías en el que deja su cuerpo totalmente al descubierto.

La alemana de 43 años aparece desnuda por primera vez en sus 25 años como modelo como parte de una nueva colección de imágenes tomadas por el fotógrafo británico Rankin. "No tengo ningún problema con la desnudez", dijo la presentadora sobre este proyecto con el cámara inglés.

La novia de Vito Schnabel asegura sentirse más contenta con su cuerpo ahora que tiene 43 años que cuando tenía 20. "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido", añadió la jueza de America's Got Talent.

El libro, Heidi Klum por Rankin, sale hoy a la venta e incluye fotos íntimas y desnuda, tomadas por el artista en la última década. En el pasado, Heidi se ha referido al nudismo como una práctica habitual en su vida desde que era una niña. "Crecí en las playas nudistas junto a mis padres, así que soy nudista. No tengo ningún problema con la desnudez. Cuando voy a la playa, y si está en un lugar muy remoto donde no hay mucha gente, me gusta hacer topless", señaló, algo de lo que son testigos sus miles de seguidores en Instagram.

