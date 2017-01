Paca Sauquillo resta importancia a "polémicas" sobre cambio de calles por la memoria histórica

Etiquetas

La presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, Paca Saququillo, ha quitado importancia este martes a las "polémicas" sobre el cambio de calles en Madrid tras la propuesta de la concejala-presidenta de Tetuán, Montserrat Galcerán, y ve en los "lugares de memoria" lo "más importante".

"Eso es un problema de la Junta de Distritos y el Ayuntamiento; nosotros --el Comisionado-- haremos una propuesta, pero para febrero, cuando se modifique la ordenanza", ha explicado a los medios en la presentación del libro 'Cristina, Manuela y Paca'.

Para Sauquillo, "lo más importante" es la aprobación de los lugares de memoria. "Que hubiera lugares donde se recordara qué había pasado, como en la cárcel de Ventas, cárcel de Crabanchel, cárcel de Porlier, cárcel de Torrijos... poner ahí un lugar de memoria, como tienen en otros países", ha explicado.

La presidenta del Comisionado ha señalado que en el Pleno de enero llevarán estos "lugares de la memoria", y que cuando se apruebe el cambio de ordenanza --por el que el cambio de calles será establecido por el Pleno-- se planteará el cambio de las 27 calles que se planteó "más otras cuantas a revisar".

"Hasta ahora las juntas de distrito aprobaban el cambio de nombre, y a partir de la ordenanza, parece ser que lo va a aprobar la Junta de Gobierno o el Pleno del Ayuntamiento; eso será para febrero", ha detallado.

Paca Sauquillo ha expresado su deseo de que el Comisionado sea capaz "junto a Ayuntamiento y los madrileños" de que "en el plazo de un año" se establezcan los lugares de la memoria y un Museo de la Memoria.

"Me parece que hay muchas mujeres que no son conocidas, y hemos preparado una especie de vídeo sobre estas mujeres que han existido y han jugado un papel; Me gustaría poder inaugurar cuanto antes la placa de la Casa de las Chimeneas, "el primer Liceo Feminista de España y Europa".