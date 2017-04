Un Quijote 'jedi', otro caracterizado como 'Mortadelo' o su aparición en 'Astérix', en una exposición en la Biblioteca

Etiquetas

Un Quijote caracterizado como un 'jedi', otro como si fuera 'Mortadelo' o una aparición de éste junto a Sancho Panza en 'Astérix en Hispania', se pueden observar en la exposición 'Cervantes y el Quijote en los tebeos', que hasta el 21 de mayo acoge la Biblioteca de La Rioja.

La muestra compuesta por más de 90 ejemplares, recogidos en diferentes colecciones desde 1941 a 2016, ha sido inaugurada está mañana por la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, junto al comisario de la misma, Fernando Rodil. Se podrá ver en horario de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Los sábados y domingos de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

El responsable del montaje ha confesado haber tardado "más de un año" en recopilar el material, ya que "hasta yo mismo me he sorprendido de la cantidad de publicaciones existentes", que ha hecho que "unas 30 no haya podido poner, por falta de espacio". Entre éstas ha destacado que "había una curiosa del Quijote como sheriff del oeste que no he podido traer".

No obstante, Rodil ha afirmado que la exposición es una "maravilla" sobre todo por los originales, que han sido cedidos por autores de la talla de 'Max', Paco Roca', Leopoldo Sánchez Ortiz, Pere Joan y Gol.

Ha destacado que incluso se puede observar un tebeo de corte "erótico" realizado por 'Iranzo' titulado 'Don Cipote de la Mancha', que "me hizo mucha gracia y que debía aparecer", aunque ha reconocido que "es light".

El comisario ha indicado, finalmente, que en su investigación ha encontrado también tebeos del Quijote "en danés, ruso, japonés o alemán", algo que hace que se vea "la importancia que tiene 'El Quijote' en todo el mundo, y aquí quizás no se la damos".

Por su parte, González Menorca ha tildado de "fabulosa" la muestra en la que Rodil "hace un recorrido de don Quijote a través del cómic" y en la que se le ve al ingenioso hidalgo junto a personajes de Disney o en los tebeos de 'Mortadelo y Filemón'.

BIBLIOTECAS REGIONALES Y ARQUITECTURA

Junto a esta exposición, ha visitado la muestra fotográfica 'Bibliotecas regionales y arquitectura', un recorrido por los edificios que custodian el patrimonio bibliográfico de las Comunidades Autónomas.

El objetivo de esta muestra es mostrar al público la singularidad de los edificios que albergan esta tipología de bibliotecas surgidas tras la Constitución de 1978, cuya principal finalidad es la custodia del patrimonio bibliográfico de las Comunidades Autónomas. La exposición se podrá disfrutar en la galería de la 1ª planta hasta el 21 de mayo.

Ambas exposiciones se enmarcan en el conjunto de actividades que ha programado la Biblioteca de La Rioja con motivo de la celebración del Día del Libro, con las que animar a lectores de todas las edades a visitar la Biblioteca y participar en sus iniciativas.

Las actividades programadas, dedicadas a todo tipo de público, van desde teatro infantil, talleres infantiles, cuentacuentos, hasta magia y cine.