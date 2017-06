Los Reyes, espectadores y protagonistas de 'Las Meninas' en el tercer aniversario de la proclamación de Felipe VI

Etiquetas

Los Reyes Felipe y Letizia se han convertido este lunes en espectadores y protagonistas de una de las joyas del Museo del Prado, 'Las Meninas', durante una visita en la que han compartido las explicaciones que estaban recibiendo un grupo de estudiantes.

Reflejados en un espejo, igual que en el cuadro están Felipe IV y Mariana de Austria, los Reyes se han convertido en el "espectador-protagonista" de la obra ante una veintena de niños de quinto de primaria de las Escuelas Aguirre, un colegio público del distrito madrileño de Retiro.

Felipe VI ha querido celebrar el tercer aniversario de su proclamación como Rey con un acto que enlazase el patrimonio, la historia y la cultura española con la educación y el futuro, y la ocasión la ha brindado el programa 'El arte de educar', financiado por la Fundación La Caixa en el Museo del Prado.

Los Reyes han llegado a la sala de 'Las Meninas' --previo aplauso breve de un grupo de turistas que visitaba la galería-- en plena explicación de una educadora del programa, Dolores Riveira, ante los niños sentados en el suelo.

El cuadro es un retrato palaciego pero con una peculiaridad, según les explicaba Riveira a los chavales: "el pintor quiso que el protagonista del cuadro fuera el espectador". En el cuadro, el espectador-protagonista son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, que contemplan a la infanta Margarita y a sus 'meninas' reflejados en un espejo al fondo del cuadro.

LOS REYES ANTE EL ESPEJO

En el museo, las educadoras suelen colocar un espejo ante los escolares, para que se sientan "espectadores-protagonistas" del cuadro, pero este lunes los reflejados han sido Felipe y Letizia. "Los Reyes", han dicho a coro los niños, que después han asegurado a los periodistas que no sabían que los Reyes iban a sumarse a su visita.

Después, han conversado unos minutos con los niños y se han fotografiado con ellos ante el cuadro. Después de 'Las Meninas', el contrapunto lo ha puesto una obra religiosa, 'La Anunciación' de El Greco, donde los alumnos --de otra clase del mismo colegio-- trataban de averigar qué elementos usó el pintor para infundir espiritualidad a la imagen.

Dons Felipe ha preguntado a qué colegio iban los niños y si era público o concertado. A los niños, según han contado ellos mismos después, les ha preguntado qué tal estaba el cole y cómo les había ido el curso.

Los niños no sabían que iban a ver a los Reyes, pero sí estaban enterados del aniversario. "La Reina me ha dicho que querían celebrar el tercer año con un acto que fuese de educación, niños y arte", ha contado Carlota, de 10 años. También han bromeado con ellos: "Me ha dicho que comparado con Pau Gasol era bajo", ha apuntado Diego.

Los Reyes han estado acompañados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente del patronato del museo, José Pedro Pérez Llorca y su director Miguel Falomir. En el acto no ha habido intervención pública ni palabras de los Reyes, que después han participado en el acto de constitución de la comisión para el segundo centenario del Museo del Prado, en la misma sede del museo.

Los escolares, por su parte, se han marchado "emocionados", según sus propias palabras, y encantados con una visita que han calificado de "muy interesante". El programa 'El arte de educar' comenzó su andadura en el curso 2009-2010 y desde entonces han participado en él 328.000 estudiantes.