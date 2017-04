Adriana Ugarte: "No tengo tendencia a engordar pero soy una mujer curvilínea"

Etiquetas

La actriz Adriana Ugarte se convierte en la protagonista de cortometraje 'Cuánto, más allá del dinero' dirigido por Kike Maíllo con el que el Banco Santander pone en marcha una propuesta de lo más original para el lanzamiento de una nueva cuenta.

ADRIANA UGARTE, IMPARABLE, ESTRENA 'CUÁNTO, MÁS ALLÁ DEL DINERO'

Como no podía ser de otra forma fueron muchos los rostros conocidos los que se dieron cita en el estreno como fue el caso de Mariló Montero, Bárbara Goenaga, Mireia Belmonte, Marina Salas, Juan Pablo Shuk o Lorena Castell entre otros. Por su parte Adriana no dudó en reconocer que aunque la película se trata de un thriller de ficción, la historia que cuenta podría estar más cerca de lo que parece debido a la sobre exposición de muchas personas en las redes sociales.

CHANCE: ¿Tu papel en el corto?

Adriana Ugarte: Pues el personaje que interpreto se llama Lucía y creo que es una de las muchas o de todas aquellas víctimas que creo que en menor o mayor medida somos todos de nuestra propia necesidad, de conseguir algo, ya sea afecto, ya sea poder, ya sea dinero, pero que nos relacionamos con ese algo de una manera obsesiva y dependiente. Algunos son capaces de vender experiencias vitales, como en el caso de Lucía y perder así de alguna manera cómo la noción y el contacto con la realidad y otros a lo mejor pues somos capaces de mayor o menor medida exponer nuestra vida en las redes sociales, de buscar relaciones afectivas demasiado rápido, de manera enfermiza, creo que al final es una reflexión de cómo todos somos en cierto modo dependientes.

CH: ¿Qué hay para ti más allá del dinero?

AU: Para mí más allá del dinero hay todo, la vida real. La vida de verdad, la que a mí me interesa.

CH: Es una película futurista.

AU: Es una película de ciencia ficción que de alguna manera como que apunta a un futuro que a mí en realidad personalmente no me parece que esté tan lejano porque creo que cómo te comentaba, solo asomándonos a las redes sociales y viendo cómo en muchas de las cuantas hay una sobre exposición brutal de las vidas privadas, esto no me parece en realidad tan descabellado lo que narra la historia que vais a ver.

ADRIANA UGARTE: "ME DABA MIEDO EL PASADO, ME DA MIEDO EL PRESENTE PERO EN EL FUTURO TENGO PUESTA LA ESPERANZA"

CH: ¿Te da miedo el futuro?

AU: Ya me da miedo el presente. Me daba miedo el pasado, me da miedo el presente pero en el futuro de alguna manera como que no tengo puesto el miedo, más bien la esperanza.

CH: ¿Proyectos ahora?

AU: Muy contenta, la verdad. Voy a rodar una peli en Francia y luego tengo dos pelis en España así que muy bien.

CH: ¿Alguna con Almodóvar?

AU: No, de momento no lo sabemos.

ADRIANA UGARTE: "FISIONÓMICAMENTE NO TENGO TENDENCIA A ENGORDAR PERO SOY UNA MUJER CURVILÍNEA"

CH: ¿Pero te apetecería?

AU: Claro, trabajar con Pedro es un placer.

CH: Te tengo que felicitar por la foto de Instagram en bikini.

AU: Gracias.

CH: Chica sin complejos.

AU: Claro. Es importante, creo que el paso del tiempo está ahí y que todos somos reales y yo soy un ser humano real entonces por mucho que a través de los medios de comunicación se hable de la imagen más perfecta, más cuidada que tienes, soy una mujer real y por eso creo que hay que reconocerlo entre todos y todas.

CH: Sabes que ayudas a mucha gente.

AU: Bueno, mi intención es ayudar, claro.

CH: ¿Tú no estás obsesionada con la delgadez, con ese canon de mujer perfecta?

AU: No, yo es que fisionómicamente no tengo tendencia a engordar pero soy una mujer curvilínea, vaya que no soy un palito y si quisiera serlo sufriría mucho. No me compensa.

CH: ¿Y en el amor?

AU: Todo muy bien, gracias.

CH: ¿Enamorada y feliz?

AU: Todo muy bien.

CH: ¿Todo te va genial?

AU: Todo muy bien.