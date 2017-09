La séptima edición del 'Almería Western Film Festival' llenará Tabernas de cine del 11 al 14 de octubre

Etiquetas

La séptima edición del 'Almería Western Film Festival' (AWFF) llenará el municipio de Tabernas de cine, ocio y cultura del 11 al 14 de octubre. Un evento que continúa creciendo en calidad y oferta un amplio programa de actividades, con más de cien propuestas, con el objetivo de superar los 6.500 visitantes registrados en 2016. Además de en el municipio de Tabernas, la programación del festival se desarrollará en los poblados del oeste 'Oasys MiniHollywood' y 'Fort Bravo Texas Hollywood'.

El 'Almería Western Film Festival' se ha presentado este viernes en la delegación de la Junta, en un acto en el que han participado la delegada del gobierno, Gracia Fernández, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Alfredo Valdivia, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, el director del festival, Juan Francisco Viruega, y el alcalde de Tabernas, José Díaz.

Juan Francisco Viruega, que ha sido el encargado de desgranar la programación y los aspectos más importantes del festival, ha destacado que uno de los objetivos de esta edición es "reivindicar la importancia de los derechos humanos en el género western, especialmente el papel de la mujer y la búsqueda de la igualdad entre sexos, lo que se verá reflejado tanto en la selección de obras a competición como en los jurados y los objetivos de las actividades pedagógicas".

Por otro lado, el AWFF quiere "poner en valor a los cineastas, actrices y actores de nuestro país que trabajaron en las coproducciones italo-españolas que se rodaron en Tabernas y en el resto de la provincia en la década de los sesenta y setenta", que serán los protagonistas de los premios de esta edición.

Así, el padrino de esta edición será el director granadino Eugenio Martín cuya película 'El precio de un hombre', rodada en Tabernas, celebra el 50 aniversario de su estreno y será la "película de honor del festival". Además, el actor protagonista de esta cinta, el cubano Tomás Milian, "fallecido hace unos meses", recibirá el Premio 'Leone In Memoriam'.

El Premio Asfaan, de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, recaerá en esta ocasión en la actriz granadina Elisa Montés, quien "participó en numerosos western, interpretando, sobre todo, el papel de mexicana y compartiendo protagonismo con actores como Franco Nero, Lee Van Cleef o Yul Brynner".

En esta séptima edición del AWFF, se entregarán dos Premios 'Tabernas de Cine'. "El 13 de octubre, en el 'Oasys MiniHollywood', se homenajeará al actor italiano Alberto Dell'Acqua y se proyectará el largometraje 'Adiós, Texas', de Fernando Baldi, que cumple cincuenta años de su estreno y que está coprotagonizada por Franco Nero y Elisa Montés. El 14 de octubre, en el 'Fort Bravo Texas Hollywood', se entregará el segundo Premio 'Tabernas de Cine' al actor George Martín, protagonista absoluto de míticos western a finales de los sesenta", ha explicado Viruega.

SECCIONES OFICIALES DEL FESTIVAL

El director de AWFF, Juan Francisco Viruega, ha destacado que este año "se ha incrementado en un 60 por ciento las obras que se han presentado a selección, lo que demuestra el crecimiento del festival a nivel internacional. En esta edición, se han seleccionado ocho títulos, que demuestran la revitalización del género", cinco de las cuáles "se estrenarán en exclusiva en España dentro del festival".

Los largometrajes seleccionados para la Sección Oficial son: 'The Beguiled' (EEUU), de Sofía Coppola; 'Desierto' (México), de Jonás Cuarón; 'Fuga de la Patagonia' (Argentina), de Javier Zevallos y Francisco D'Eufemia; 'Hell or high water' (EEUU), de David Mckenzie; 'Jane got a gun' (EEUU), de Gavin O'Connor; 'The legend of Ben Hall' (Australia), de Matthew Holmes; 'Mimosas' (España), de Oliver Laxe; y 'La sargento Matacho' (Colombia), de William González.

El jurado de esta Sección Oficial estará presidido por Fernando Fernández Leite, a quien acompañarán el montador Iván Aledo, la guionista y directora Chus Gutiérrez, el guionista, director y productor Manuel Martín Cuenca y el director de fotografía David Carretero Blake.

En cuanto a los cortometrajes seleccionados en la Sección Oficial, hay un total de 22 obras "once más que en 2016, en los que tenemos ficción, acción real, documental y animación". Además de España, concursarán trabajos de Mexico, Francia, Argentina, Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, República Checa, EEUU, Suiza y Brasil.

En este caso, el jurado estará compuesto Alberto D. Centeno, director de fotografía, Enrique Iznaola, director del Festival Internacional de Cine de Almería, Natalia Mateo, actriz, guionista y directora, Alejandro Melero, dramaturgo, director e investigador cinematográfico, y José Francisco Montero, escritor.

Por segundo año consecutivo, se entregará el Premio RTVE a la Mejor Creación Andaluza de Western, para el que compiten seis obras de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. También se entregará el premio al Mejor Trabajo de Prácticas de Escuela de Cine, en el que participan cuatro trabajos de Almería y Madrid.

MÁS DE UN CENTENAR DE ACTIVIDADES

Esta séptima edición del 'Almería Western Film Festival' apuesta por su espacio 'Play Western', que será protagonista del día 12 de octubre, con numerosas actividades programadas en el Área 'Los Pinos' de Tabernas.

El alcalde, José Díaz, ha explicado que el objetivo es "superar los más de 6.500 visitantes que tuvimos el año pasado en un festival que aporta valor añadido al municipio y tiene repercusión en toda la provincia". El AWFF también involucra a los vecinos de Tabernas, quienes participan activamente en las actividades propuestas, como el pasacalles o el concurso de caracterización.

Además, se ha convocado la "tercera edición del Concurso de Dibujo y Relato Corto del festival y, como novedad, se celebrará el primer Concurso de Gastronomía 'Mini Chef Western'". La programación incluye actividades para acercar este género a niños y jóvenes, "dos exposiciones, un taller de Oliver Laxe sobre 'Deconstrucción del paisaje western', conciertos de música, encuentros de profesionales, y la presentación de los libros de Francisco Reyero y Fran Benavente".

Entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre, el municipio celebrará el Concurso de Tapas Western 'El halcón y la tapa' y "para facilitar la asistencia, se habilitará un servicio de autobús hacia Tabernas y los poblados del oeste desde Almería".

PROMOCIÓN DE ALMERÍA COMO DESTINO DE CINE

El 'Almería Western Film Festival' cuenta con un presupuesto total de "unos 75.000 euros", de los cuáles, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aporta 60.000 euros porque "se refuerza la provincia como destino de rodajes y también como un lugar idóneo para el turismo cinematográfico", ha explicado Gracia Fernández, delegado del gobierno de la Junta.

Fernández ha felicitado el aumento de los rodajes en Almería en los últimos años y ha anunciado que la Junta "presentará este otoño la Ley del Cine en Andalucía. Un hito, porque es una ley pionera, que va ser referente nacional y que fomenta el desarrollo del sector audiovisual".

El vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha afirmado que "este festival es una realidad cada vez más grande y ambiciosa, que se ha consolidado como un centro de convivencia entre aficionados, especialistas, actores, directores y todos los que forman parte de la industria cinematográfica".

Escobar ha recordado que la institución provincial apuesta por el sector, además de "fomentando la llegada de rodajes", con la organización del Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará del 12 al 18 de noviembre de 2017, aunque "todo lo que se haga por el cine siempre es poco". Además, ha resaltado la importancia de la colaboración institucional porque "juntos se llega más lejos".