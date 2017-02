Ana Belén no cree que vaya a llegar la paridad al cine y Almodóvar recuerda que él la cumple con creces

Etiquetas

Ana Belén, que recogerá el Goya de Honor de la 31 edición de los Premios, y Pedro Almodóvar, nominado a Mejor Director por 'Julieta', han reivindicado la paridad en el cine a su llegada a la alfombra roja.

"Podemos hablar de que no hay paridad en el cine español como reflejo de la sociedad. Pero si un director tiene proyecto y lo tiene pensado con determinados actores, tiene que hacer lo que tiene que hacer. No creo que esto vaya a cambiar", ha indicado la actriz y cantante, que asegura estar tranquila ante el premio.

Por su parte, Pedro Almodóvar ha señalado que con su película, 'Julieta', cumple "con creces" la paridad. "En mis películas hay un 300% de presencia femenina", ha dicho el cineasta, quien reconoce que en esta edición hay mucha "testosterona" aunque cree que se trata de una "casualidad".

Respecto a las palabras de Rajoy, ha indicado que fueron "sinceras" porque está convencido de que fue "cierto". "Creo que como político debería haber mentido. Debería ver el cine que se hace en el país, una buena manera de conocer la realidad española es ir al cine", ha subrayado. No obstante, ha matizado que esa "desafección" por el cine "no es nueva".

La actriz Carmen Machi, nominada al Goya a Mejor Actriz, ha dicho que es "esperanzador" que cuando uno cumple años haya "personajes más ricos porque hay mujeres con más mundo interior". Aunque ha admitido que no se puede quejar, ha señalado que es cierto que los personajes masculinos son "más interesantes". Sin embargo, ha dicho que poco a poco van a ver que las mujeres maduras "son un filón".

En cuanto a las declaraciones de Rajoy, ha dicho que el cine no solo es un sitio de entretenimiento sino también un medio en el que se ven "las miserias". "Ya que no sale a la calle que vaya al cine", ha añadido.

Por su parte, Bárbara Lennie, nominada a Mejor actriz, ha dicho que la reivindicación sobre la presencia de mujeres es "necesaria" y pide que se escriban más papeles femeninos. "Somos muchas las actrices del país muy potentes y muy diferentes", ha dicho.

En cuanto a Rajoy, ha señalado que es algo "triste". "Sobre todo cuando se usa cine español como marca España", porque cree que "solo cuando se ganan premios" se reconoce.

Por su parte, Penélope Cruz, ha asegurado que la falta de paridad es algo general que ocurre en todo lados. "A mi me ha pasado que me han preguntado si con 25 años me da miedo envejecer y es una muestra de que te ven diferente. Hay que combatirlo sin contestar", ha señalado.

Sobre Rajoy, ha calificado sus afirmaciones como "alucinantes". "Como los últimos años a nivel mundial. Todo lo que esta pasando es para echarse a temblar. Lo que pasa en Estados Unidos es muy grave", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que se hiciera un boicot a Fernando Trueba.