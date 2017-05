Antonio Banderas dará vida a Ferruccio Lamborghini en el biopic de la vida del magnate italiano

Etiquetas

Antonio Banderas interpretará a Ferruccio Lamborghini en el biopic de la vida del magnate italiano fundador de Lamborghini. Junto a Banderas estará Alec Baldwin (Infiltrados, Blue Jasmine) que dará vida a creador de Scuderia Ferrari, Enzo Ferrari.

Según informa Variety, Banderas estará a las órdenes de Michael Radford (Elsa & Fred, Un plan brillante), que dirigirá el proyecto que ha contado con Bobby Moresco (Crash (Colisión), Entre la Décima con Wolf) para ponerse frente al libreto. El guión de Moresco adaptará Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale (Ferruccio Lamborghini. La historia oficial), la novela biográfica que escribió el hijo de Lamborghini, Tonino Lamborghini.

"Es el único texto que es fiel a la realidad. A pesar de las numerosas leyendas y anécdotas escritas por otras personas que sólo querían un minuto de gloria", comenta sobre su libro Tonino Lamborghini. El hijo del magnate también ha expresado que "esta película puede traducir en imágenes y palabras la grandeza y humanidad de Ferruccio y transmitir su verdadera personalidad: Un hombre lleno de energía, carisma, y pasión"

AMBI Group será la encargada de producir la película que será rodada en Italia y se centrará en El lanzamiento de la carrera de Lamborghini como fabricante de tractores y vehículos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde Lamborghini pasó al diseño de coches Lamborghini, que lanzó en 1963 como la compañía de automóviles deportivos de gama alta Automobili Lamborghini.

Este no es el único biopic sobre el mundo del motor que está en marcha. Michael Mann (Heat, El último mohicano) ya prepara un filme basado en la figura de Enzo Ferrari al que las últimas informaciones indican que dará vida Hugh Jackman, que releva así en el papel a Christian Bale.

Antonio Banderas está sumergido en la grabación del drama Life Itself que dirige Dan Fogelman (Crazy, Stupid, Love), y en la que Banderas compartirá pantalla con Oscar Isaac, Samuel L. Jackson y Olivia Wilde. Entres sus futuros proyectos, el actor será protagonista de 'Beyond The Edge', de Aleksandr Boguslavskiy, y del biopic de Andrea Bocelli, 'The Music of Silence', que dirigirá Michael Radford.