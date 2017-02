Batman: La LEGO Película: la versión "más gamberra y divertida" de Bruce Wayne

Etiquetas

"El Batman más gamberro, el más divertido, el más solitario y el que más evoluciona en poco tiempo". Esta es la impresionante carta de presentación que Claudio Serrano traza del protagonista de Batman: La LEGO Película, la cinta de animación que llega este viernes a los cines. Y él sabe de lo que habla. No en vano lleva siendo la voz del héroe desde hace más de una década en cintas como El caballero oscuro o la más reciente Batman v Superman. Además, y eso asegura es lo más importante, es fan del superhéroe de DC desde que era niño.

Tras convertirse en la gran sensación en La LEGO Película, la versión cúbica de Bruce Wayne se ganó su propia película en solitario en la que está acompañado de casi todos los rostros habituales de Gotham. En Batman: La LEGO Película están el Joker, Harley Quinn, el comisario Gordon, Robin... y, cómo no, Alfred, el inseparable mayordomo del héroe que en esta ocasión también es el encargado de ponerle los pies en las tierra y "decirle las verdades".

"Los valores de Alfred son la educación, el respeto, el amor y sobre todo los buenos consejos", afirma José Coronado, que pone voz al flemático personaje, en una entrevista a CulturaOcio.com. "Alfred consigue desnudar el alma de Batman, le hace reconocer como es", apostilla Serrano que destaca que Batman: La LEGO Película "no es una película al uso de superhéroes", sino que muestra al público en clave de humor la trastienda del héroe, su realidad en el día a día cuando no está salvando la ciudad.

"Es una película de personajes muy divertidos para toda la familia. Este Batman es un superhéroe que se ríe de si mismo. Aparece salvando la ciudad y luego llega a casa... y está solo. Vemos un Batman totalmente diferente", insiste Serrano que coincide con Coronado en destacar el mensaje positivo sobre "la importancia de la amistad, de la familia y el trabajo en equipo" que lanza la película.

DOS AMANTES DE LEGO... Y DE BATMAN Y SUPERMAN

Volviendo la vista atrás unos cuantos años, los dos actores afirman que los LEGO y los superhéroes fueron dos divertimentos que marcaron su infancia y adolescencia. "Yo era más de Superman que e Batman", confiesa Coronado que asegura que los bloques de LEGO eran sin duda alguna su juguete favorito.

"En España no existía cuando yo era niño, pero viví en Bélgica de los cinco a los diez años y con ellos me tiraba días enteros metido en mi cuarto. Mis regalos futuros eran más piezas para seguir construyendo. Disfruté mucho esos años", recuerda Coronado. Serrano, evidentemente, sí es de Batman: "Cuando tenía 12 años, con los primeros sueldos como actor de doblaje que cobrabamos en metálico paraba en el kiosco y me compraba un cómic de Batman. Siempre ha sido mi superhéroe".