Calcetines con calefacción y almohadas de cobre: así duerme Gwyneth Paltrow

Es la reina de las extravagancias. Su régimen a base de yoga y una estricta dieta que solo le permite ingerir 300 calorías en tres días, ahora se suma la forma que tiene para dormir. Utiliza almohadas de cobre, calcetines con calefacción... A lo que se une un ayuno de doce horas. Esa esa forma que tiene la ganadora de un Oscar por 'Shakespeare in Love', Gwyneth Paltrow, para dormir cómoda.

Asegura, según recoge el 'Daily Mail', que es un intento de asegurarse al menos siete u ocho horas de sueño de 'buena calidad'. Con 43 años y madre de dos niños, asegura que pasar una buena noche puede ralentizar el proceso de envejecimiento y ayudarla a mantener un peso saludable. "Lo llaman vanidad, lo llaman salud, pero sé que hay una gran correlación entre lo que siento cuando me levanto", dice en su nuevo libro, 'Goop', que ha levantado ampollas en distintos sectores de la sociedad. "Es mi prioridad", incluso antes de la dieta, afirma.

En el libro incluye consejos tales como el uso de calcetines con calefacción para regular la temperatura de los pies, o fundas de almohada de cobre. Prohíbe además aperitivos antes de irse a dormir y habla de la necesidad de un ayuno de 12 horas, lo que significa terminar de cenar a las 20:00 horas y no comer nada hasta las 8:00 horas del día siguiente.

A todo esto se suma la toma de un suplemento de magnesio, conocido como el 'tranquilizante de la naturaleza', que ayuda a quedarse dormido, según el doctor de la actriz, Frank Lipman.

En su casa no se comen carbohidratos

Autora de dos libros de recetas de cocina, 'It's all good' y 'My Father's Daughter', Paltrow ha asegurado en distintas ocasiones que en su casa "no se consumen carbohidratos porque no son buenos", unas declaraciones que preocupan a los nutricionistas, ya que afecta a la alimentación de sus dos hijos, Apple, de 9 años y Moses, de 7.

En una entrevista a 'The Telegraph' hace unos meses, Paltrow aseguraba que se mantiene en forma porque evita los alimentos procesados, aunque con alguna excepción: "Sé que no es divertido mantenerse alejado de la comida precocinada, pero solo hay que darse algunos caprichos de vez en cuando. A menudo tomo una copa de vino tinto por la tarde y los sábados suelo fumar un cigarrillo. Después de todo, hay que vivir la vida".

También es fan de los desintoxicantes, y evita seguir una dieta de eliminación de toxinas... probando métodos más extremos: "Me he hecho varias limpiezas de mi organismo a base de zumos. A los 20 años realicé un tratamiento de desintoxicación durante diez días que me causó alucinaciones".

Entre sus excentricidades más criticadas está la de realizarse una 'vaginoscopia'. Según ella, no hay nada mejor que introducirse vapor en sus partes íntimas.

Una de las protagonistas de 'Capitán América: Civil War', descubrió que esta técnica equilibra los "niveles hormonales". Dicho tratamiento consiste en "sentarse en un minitrono y una combinación de luz infrarroja y vapor de artemisa te limpia el útero". Un reconocido médico de Estados Unidos, Russell Saunders, ha asegurado que "cualquier mujer con un mínimo de sentido común no decidiría limpiarse la vagina con vapor". Porque "ningún útero necesita ser lavado".