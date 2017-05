Los escándalos que han salpicado el Festival de Cannes desde hace 70 años

Etiquetas

Batallas de estilo, contestación política o salidas de tono. En 70 ediciones, multitud de escándalos salpicaron la historia del Festival de Cannes y contribuyeron, también, a su leyenda.

En 1960, "L'Avventura", de Michelangelo Antonioni, desconcierta al público al hacer saltar por los aires las convenciones narrativas clásicas. La proyección es un desastre. La película es abucheada, la actriz, Monica Vitte, rompe a llorar. 37 artistas, incluyendo a Roberto Rossellini, envían una carta de apoyo a Antonioni, que recibe el Premio del Jurado.

Deslumbrante retrato de una Italia desencantada, "La Dolce Vita", de Federico Fellini, llega el mismo año a Cannes precedida de un olor a azufre. El Vaticano condena un filme decadente, rebautizado "La sconcia vita" ("La vida repugnante"). Apoyado por el presidente del jurado, el novelista Georges Simenon, se lleva la Palma de Oro.

El 10 de mayo de 1968, mientras París se cubre de barricadas, las estrellas se dan cita en el 21º Festival de Cannes. Los vientos de la protesta cruzan rápidamente las puertas del festival. Truffaut, Godard, Lelouch proponen interrumpir el festival y ocupar el palacio. Cineastas contestatarios, colgados del telón, detienen una proyección; los miembros del jurado dimiten, los directores retiran sus películas de la competición. El festival de Cannes de 1968 será una manifestación sin palmarés.

En 1973, la selección francesa conmociona a la Croisette. Cruda y provocativa, "La maman et la putain" ("La madre y la ramera") de Jean Eustache, divide a la crítica y a los asistentes al festival. La embestida verbal del triángulo amoroso de Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun y Bernadette Laffont es calificado de "obra maestra" por unos y de "escándalo" por otros.

Y eso no es nada comparado con "La gran comilona" ("La grande bouffe") de Marco Ferreri. El suicidio colectivo en forma de festín gigantesco de Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret y Ugo Tognazzi provoca silbidos, abucheos, náuseas pero también aplausos por esta feroz crítica de la sociedad de consumo.

Los dos filmes se llevarán el premio de la crítica internacional y "La madre y la ramera", el Gran premio especial del jurado.

En 1983, Isabelle Adjani, protagonista femenina de "Verano asesino" ("L'été meurtrier"), le hace el vacío a los periodistas rechazando asistir a la tradicional conferencia de prensa. Privados de sus imágenes, los fotógrafos se vengan esa misma noche.

Para protestar contra el capricho de la artista, dejan sus objetivos por el suelo y le dan la espalda cuando sube las escaleras del Palacio de los festivales para la proyección oficial.

El 20 de mayo de 1987, Maurice Pialat pone fin a 21 años de penurias para los directores franceses al ganar la Palma de Oro por "Bajo el sol de Satán" ("Sous le soleil de Satan"), adaptada del libro de Georges Bernanos. Pero el palmarés fue mal acogido por los asistentes al festival, que propinan silbidos. En el escenario del Palacio de los Festivales, el irascible cineasta les espeta: "Si no os gusto, os digo que vosotros tampoco me gustáis a mí", apuntándoles con el puño.

En 2011, Lars Von Trier, que participaba con "Melancolía" ("Melancholia"), crea polémica con unos ambiguos comentarios sobre Hitler y el nazismo. En la rueda de prensa, expresa su "simpatía" por Hitler y declara que "Israel jode mucho".

Pese a sus disculpas, la dirección del festival declara al director danés "persona non grata", una sanción sin precedente.

"Melancolía" sigue, no obstante, en competición y la actriz estadounidense Kirsten Dunst es galardonada con el premio a la mejor interpretación femenina por su papel en el filme. El director danés, laureado en 2000 con la Palma de Oro por "Bailando en la oscuridad" ("Dancer in the dark") no ha sido invitado al festival desde entonces.