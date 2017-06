Cine y Musicales: El poder de la pantalla y la magia del directo

Etiquetas

El Rey León, Dirty Dancing, El jorobado de Notre Dame, Billy Elliot, La Bella y la Bestia... no son pocos los éxitos de Hollywood que se han convertido en musicales que han emulado su éxito en la gran pantalla. Películas que han conseguido perpetuarse en el tiempo y consagrarse como clásicos también sobre los escenario.

Muchos de los creadores de estos grandes éxitos en los cines no han querido desaprovechar la oportunidad y años más tarde los han convertido en musicales, llevándolos a los mejores teatros del mundo y arrastrando a las salas a millones de entregados espectadores que revivieron en directo las emociones que experimentaron antaño en la gran pantalla.

Entre los casos más destacables se encuentra Dirty Dancing. El filme fue escrito por Eleanor Bergstein, dirigido por Emile Ardolino y protagonizado por la inolvidable pareja que formaron Patrick Swayze y Jennifer Grey. El largometraje, estrenado en 1987, aunque en España no llegó hasta 1988, contó con un presupuesto de 5 millones de dólares y consiguió recaudar más de 214 millones en todo el mundo. Galardonada con un Oscar y un Globo de Oro a la mejor canción original por 'The time of my life', consiguió consagrarse como una de las mejores películas románticas de los '80.

En 2004 se estrenó Dirty Dancing el musical en el Lyric Theatre de Sídney y siguió de gira por Australia y Nueva Zelanda donde se bajó de nuevo el telón. La producción tuvo 750.000 espectadores y superó las 500 funciones. Tras el éxito de los primeros años como musical se ha ido representando en los mejores teatros de todo el mundo, como en Reino Unido, Irlanda, México, Italia e incluso España, donde llegó en 2016.

Actualmente, Dirty Dancing el musical se proyecta en el Teatro Nuevo Alcalá dónde lleva en cartel desde el pasado 2 de diciembre.

Otro ejemplo paradigmático de exitoso salto de la gran pantalla a los escenarios es el musical de El Rey León basado en el clásico de animación de Disney de 1994. Tres años después se estrenó por primera vez en Broadway y a España llegó el 21 de octubre de 2011 en el Teatro Lope de Vega de Madrid y desde entonces no ha parado de representarse con llenos absolutos. Un espectáculo que sin duda ha marcado un antes y un después en la historia de los musicales y que ya han visto más de 3 millones de espectadores.

Y también hay casos contrarios, es decir, musicales que han saltado con gran éxito a la gran pantalla. Es lo que ocurrió con Mamma Mía!, que triunfó sobre los escenarios mucho antes que en la gran pantalla. Las reconocidas canciones del grupo musical ABBA, se subieron a las tablas en forma de musical y, posteriormente, al cine con la película protagonizada por Meryl Streep que a día de hoy sigue cosechando éxitos.

Desde el debut en 1999 de su versión en musical en la ciudad de Londres, lo han podido disfrutar más de 60 millones de espectadores de alrededor de todo el mundo. En España se estrenó por primera vez en 2004 representándose de forma ininterrumpida hasta hoy. Aunque por poco tiempo, puesto que la última función de esta temporada se representará el 11 de junio en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid.

LOS QUE ESTÁN POR VENIR...

Billy Elliot, película de referencia mundial estrenada en el año 2000 basada en las huelgas de mineros de 1984 en Reino Unido, también está cosechando gran éxito en su versión musical. Cinco años después de su lanzamiento en cines, el montaje se estrenó en los mejores teatros de todo el mundo con canciones de Elton John. El 5 octubre de 2017 tendrá lugar el estreno de la producción por primera vez en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

También en octubre de 2017 llegará a España, en concreto al Teatro Calderón de Madrid, el musical de la Familia Addams, una comedia que cuenta la divertida historia de la familia más siniestra y divertida de la televisión que tuvo su gran éxito en la década de los 90 con el filme protagonizado por Raúl Julia, Anjelica Huston, Christopher Lloyd y Christina Ricci,.

La obra se estrenó por primera vez hace tan solo 7 años en Broadway y desde entonces ha recorrido los principales teatros de más de ocho países diferentes.

Así que dentro de unos años no será extraño ver anunciados en los mejores teatros del mundo los musicales de La La Land, Jurasic Park o incluso La chica danesa tras su gran éxito en cines.