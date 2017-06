Daniel Day-Lewis se retira

Etiquetas

Daniel Day-Lewis ha anunciado su retiro de la vida interpretativa este martes. El oscarizado actor, que llegó a levantar el prestigioso galardón hasta en tres ocasiones: en 1989 por My Left Foot, en 2007 por There will be Blood y en 2012 por su magistral caracterización del presidente Lincoln, dice adiós así a una carrera llena de grandes éxitos.