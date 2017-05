Will Ferrell y Jason Momoa compañeros de rodaje en la nueva comedia de Paramount Pictures

Etiquetas

Todavía carece de título, pero la próxima gran producción de Paramount Pictures cuenta con sus dos protagonistas, Will Ferrell y Jason Momoa, que encarnarán a padre e hijo, respectivamente, en este nuevo relato que los creadores han definido como un híbrido entre Galaxy Quest y Ocean's Eleven.

El veterano cómico, que también coproduce la cinta, se encuentra en estos momentos en pleno rodaje de la secuela de 'Daddy's Home', mientras que el protagonista de 'Juego de Tronos' graba en Australia 'Aquaman', su debut como protagonista en la gran pantalla.

El marido de la actriz Lisa Bonet acumula proyectos cinematográficos, y a su aparición en 'La Liga de la Justicia', cuyo estreno está previsto para el 17 de noviembre, se sumarán el thriller 'Once Upon a Time in Venice' y la cinta de acción 'Braven'. Además el nombre del que fuera Khal Drogo aparece en los créditos de dos producciones más para finales de este año, aunque están sin confirmar.