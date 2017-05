Jessica Chastain sobre la representación femenina en Cannes: "Es preocupante como nos ve el mundo"

Etiquetas

Durante una rueda de prensa en el marco del festival de Cannes, Jessica Chastain, miembro del jurado de esta convocatoria, compartía con los periodistas algunas de las impresiones que la actriz ha tenido a lo largo de los visionados de las películas. Chastain ha afirmado que encuentra "preocupante" la representación de la mujer en dichos filmes, con "algunas excepciones".

A pesar de que Sofia Coppola ha sido la ganadora de Mejor dirección por su filme La seducción, el feminismo no ha predominado en el festival cinematográfico. "Es la primera vez que he visto veinte películas en diez días, y me encanta el cine. Pero una de las cosas que me llevo de esta experiencia son los personajes femeninos", explicó Chastain.

"Es preocupante como nos ve el mundo, para ser sincera", así de tajante se mostraba la actriz ante la prensa. "Hay varias excepciones, pero en general la representación de los personajes femeninos ha sido lo que más me ha sorprendido. Espero que cuando haya más mujeres encargadas de contar las historias también tendremos personajes femeninos que en los que podamos reconocernos", apuntó Chastain.

https://twitter.com/ava/status/869334438680829952

Además la protagonista de El caso Sloane añadía que deseaba ver mujeres "proactivas, con su propia agencia" y que no se limiten "a reaccionar ante lo que hacen los hombres" además de tener "un punto de vista propio.

La inclusión de las mujeres en el festival ha sido uno de los temas más candentes de este año, aunque como señala Chastain todavía hay mucho camino por recorrer. Tres mujeres han competido directamente este año por la Mejor dirección: La ganadora Coppola -siendo la segunda mujer en la historia en conseguir el galardón, con La seducción; Naomi Kawase con Radiance y Lynne Ramsay con el drama You were never really here.