Joaquin Phoenix y Rooney Mara, ¿se confirma por fin su romance?

Lo llevan muy en secreto y están tratando de ser muy discretos, pero Rooney Mara y Joaquin Phoenix no han podido evitar que su romance saltara a la luz. Después de varios días siguiendo la pista a esta pareja parece que todo apunta a que la chispa del amor ha saltado entre ellos.

Según Page Six, los actores se conocieron en el rodaje de Her (2013), pero habría sido durante el rodaje de su última cinta juntos cuando los actores habrían intensificado sus encuentros.

De hecho, la intérprete de 31 años y el puertorriqueño de 42 años aprovecharon el fin de semana de los Globos de Oro para hacerse una escapada a un spa de lujo en Desert Hot Springs (California). La pareja rodó la próxima película, Don't Worry, He Won't Get Far On Foot, el año pasado en Italia y fueron vistos fumando en un balcón de la habitación de hotel en Matera, en el sur de Italia en noviembre pasado. También fueron vistos juntos el mes pasado en un cine de Los Ángeles.

El representante del ganador de un Globo de Oro por Walk The Line negó las informaciones de romance, manteniendo que tan solo se trata de una buen amistad. Mara, que salió con Charlie McDowell durante los últimos seis años, no es fotografiada junto al director desde el pasado mes de agosto.