Paz Vega se codea con Kristen Stewart y Kendall Jenner en el Festival de Cine de Cannes

La alfombra roja del Festival de Cine de Cannes ayer se vistió de gala para recibir a una de nuestras actrices más internacionales, Paz Vega. La actriz que en nada estrena nueva serie en Telecinco, Perdóname, Señor, aprovechó unos días para acudir a la ciudad francesa y no perderse el Festival de Cine de Cannes.

Pero no fue la única celebrity internacional que pudimos ver ayer en la premiere de la película 120 beats per minute. Kristen Stewart o las modelos Kendall Jenner y Sara Sampaio acudieron con sus mejores looks a la cita.

PAZ VEGA, BRILLA CON LUZ PROPIA EN EL FESTIVAL DE CINE DE CANNES

La actriz no se ha querido perder esta cita con el cine en Francia y acudió con un impresionante vestido largo con un increíble escote en uve, muy pronunciado, de estampado de puntos de colores con el que estaba divina, diseño de Armani Privé.

LA ACTRIZ KRISTEN STEWART ACUDE A LA PREMIERE DE LA PELÍCULA '120 BEATS PER MINUTE'

La actriz Kristen, que mantiene muy buena relación con el káiser Karl Lagerfeld, acudió a la cita con un dos piezas de Chanel compuesto por una falda de tubo por debajo de la rodilla y un crop top de la colección resort 2018 de Chanel

LA MODELO SARA SAMPAIO DESLUMBRA CON SU LOOK EN LA ALFOMBRA ROJA DE CANNES

La modelo lleva días paseando sus impresionantes looks por la alfombra roja de Cannes sin embargo, la top model ayer estaba radiante con un jumpsuit de Armani Privé.