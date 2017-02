María Adánez presenta su novio en sociedad: "No tiene nada que ver con mi mundo"

Etiquetas

María Adánez no para de cosechar éxitos y es que tras su salida de la exitosa serie La que se avecina la joven regresa a televisión con un pequeño papel en la serie de TVE El Ministerio del Tiempo y acaba de ser galardonada con un Premio Miguel Mihura. Siempre muy discreta con su vida privada, María comentó que en el amor también goza de una muy buena etapa y es que, como ella mismo explicó, está con un hombre llamado Ignacio Hernández Medrano.

CHANCE: ¿Qué significa para una actriz?

María Adánez: Yo creo que es un buenísimo premio y una buena plataforma para apoyar el teatro y el trabajo e las actrices. El teatro es el hermano pequeño de la tele y del cine y todo lo que sean premios s estupendo, le da visibilidad.

CH: ¿Dónde estás ahora?

M.A: En El Ministerio del Tiempo, vuelvo a la tele y sigo con El pequeño Poni de gira y por otro lado estoy ensayando otra función de teatro que estreno en marzo, Lulu de Paco Becerra. Muy bien.

CH: ¿Cuándo ves La que se avecina no te entra envidia?

M.A: No, es una etapa bien hecha, es una etapa cerrada, yo cuando suelo tomar decisiones que a veces no son acertadas de irte o dejar las cosas pues creo que es porque había un ciclo cerrado y que ese personaje no encajaba en la comunidad. Me alegro de que ellos sigan con su éxito.

CH: ¿Un cameo?

M.A: No, si ya he estado con un personaje.

CH: ¿En El Ministerio es poco tiempo?

M.A: Sí, por ahora es un personaje que aparece en unos capítulos, nada más.

CH: ¿Pero te gustaría volver a la tele?

M.A: Sí, claro que sí.

CH: ¿Crees que el papel de la mujer está poco representado?

M.A: Yo creo que el teatro es un gran seguro de vida para las actrices, puedes envejecer tranquila y feliz, los autores, los dramaturgos han escrito siempre historias para mujeres con cierta edad.

CH: ¿Estás diciendo que hay cierta edad que ya no te llaman para hacer cine y tele?

M.A: Pues si veis tele y cine creo que hay claramente menos personajes para la mujer que para los hombres y las historias las siguen escribiendo y dirigiendo y contando los hombres, creo que hay un mayor punto de vista masculino. Hace falta mujeres directoras que escriban, más historias de mujeres y de hombres. No soy la primera actriz a la que habéis oído decir esto, pero bueno.

CH: ¿No te animas a dirigir?

M.A: Yo he dirigido un cortometraje con Carmen Maura, acabo de dirigir una campaña para Cruz Roja y sigo metida en el camino de la dirección y escribiendo, esta campaña que me pilló entre el teatro me pidieron que la dirigiera, la escribiera y actuara en ella. Es una puerta que se me ha abierto, llevo un guión de una peli que llevo dos años con él, una historia de mujeres, de una familia...

CH: ¿Personalmente te hemos visto acompañada?

M.A: Sí, estoy muy enamorada y muy feliz. No os voy a contar nada más.

CH: ¿Cómo se llama?

M.A: Nacho Medrano, es médico, neurólogo.

CH: ¿No tiene nada que ver?

M.A: No, nada que ver. Es un hombre sensible, culto, inteligente y vamos...

CH: ¿Cuánto tiempo lleváis?

M.A: Yo creo que llevamos ocho meses o nueve.

CH: Se te iluminan los ojos.

M.A: No os voy a contar nada más.

CH: Todas las parejas han estado relacionadas con tu profesión.

M.A: No, estuve casada con un abogado, así que no.

CH: ¿Mejor que no tenga nada que ver?

M.A: Para mí es salud de vida, higiene mental. Me gusta el mundo, la vida y me gusta mi trabajo pero hay muchas cosas más en el mundo y muy interesantes, no solo la actuación, me ha gustado siempre tener amigos de otras profesiones, creo que el mundo así es mucho más rico.

CH: Es un descanso llegar a casa y hablar de otros temas.

M.A: Desde luego.

