Bob Odenkirk (Better Call Saul): "En esta 3ª temporada veremos finalmente a Saul Goodman"

El abogado con alergia a la moral y ética profesional ha vuelto. Better Call Saul, el celebrado spin-off de Breaking Bad protagonizado por Bob Odenkirk afronta ya su tercera temporada, que se estrenó el martes 11 de abril en Movistar + sólo 24 horas después de su lanzamiento en Estados Unidos y que, en palabras del propio Odenkirk, será "muy dinámica" y al fin mostrará al verdadero Saul Goodman.

"Lo mejor de esta temporada es que ahora los guionistas saben realmente de qué va la serie y se sienten más cómodos. Gracias a eso, apuestan más fuerte por la comedia, el drama, la violencia", afirma el actor que, en una entrevista con Europa Press durante su visita a Madrid para presentar la nueva etapa de la ficción, asegura que "series como Breaking Bad o Better Call Saul te retan a ver lo gracioso que puedes ser mientras estás ante algo amenazante".

"Ahora tenemos claro hacia donde me dirijo y una vez entiendes el universo en el que te encuentras, puedes comprender las motivaciones de los personajes y lo divertido que puede ser Jimmy con su comportamiento y elecciones", sentencia Odenkirk que en su visita estuvo acompañado de su compañera en la ficción Rhea Seehorn.

Al igual que Breaking Bad, la de Better Call Saul es una narración que alterna el drama familiar con un thriller judicial o criminal. Pero Odenkirk tiene claro que esta serie, no puede acabar con la transformación del naif Jimmy McGill en el amoral Saul Goodman: "Esta historia no puede terminar cuando Jimmy se convierta en Saul Goodman. Todavía queda mucho por ser contado. En esta tercera temporada le veremos finalmente presentarse públicamente como Saul Goodman... y en su interior, empezará a hacer cosas avariciosas y egoístas, como haría Saul y no Jimmy".

"NUNCA HABLARÍA CON SAUL EN UNA FIESTA"

El popular cómico e intérprete habla sin tapujos sobre su desprecio personal hacia Saul y tiene un final muy idealizado en mente: "Como fan de la serie y una persona que interpreta a Saul Goodman, si me lo encontrase en una fiesta no hablaría con él. Le evitaría. Al final de todo esto, me gustaría volver a ver a Jimmy, después de recomponer su vida y construyendo una mejor. Pero no sé si me saldré con la mía".

Un viaje moral inverso al trayecto de Walter White en Breaking Bad, precisamente el personaje a quién más quieren ver los seguidores en Better Call Saul, aunque Odenkirk revela que todavía deberán esperar. "Bryan Cranston visitó nuestro set de rodaje por diversión. Ni siquiera sabía que estaba en Albuquerque, debío venir por una razón que desconozco", afirma dispuesto a acallar los rumores el intérprete que, eso sí, reconoce que "Better Call Saul le debe todo a Breaking Bad y sus seguidores".

"Me encanta estar con tipos como Bryan, pero como fan de la serie creo que deberíamos ver especialmente a Jesse Pinkman porque es junto a Hank uno de los dos personajes de Breaking Bad que ya conocían a Saul. Sería genial ver a Hank, Jesse y Walter pero no sé cuando será. Solo sé que en esta tercera temporada no estarán", zanja Odenkirk que en todo caso tranquiliza a los fans de Breaking Bad asegurando que "en esta tendremos a Gus Fring y muchos otros villanos, además de un gran personaje muy divertido y conocido por los fans... que podréis ver en el episodio de mañana".

Y es que la incorporación de grandes protagonistas de Breaking Bad como Gus Fring, permite a Better Call Saul estar cada vez más cerca de la serie que la hizo posible: "El tono de la serie se parecerá cada vez más a Breaking Bad y la cuarta temporada de Better Call Saul mezclará drama, comedia y violencia acercándose más todavía a Breaking Bad y su universo".

"NO SÉ DONDE ACABARÁ KIM CUANDO SAUL APAREZCA"

Por su parte, Rhea Seehorn, la gran protagonista femenina de Better Call Saul lo tiene claro: "La tercera temporada es genial, muy emocionante. A lo largo de ella, veremos la trágica transformación de Jimmy McGill en Saul, porque ahora mismo amamos a Jimmy por ser alguien compasivo y con conciencia". La actriz avisa que en esta temporada todos los personajes "sufrirán las consecuencias de sus acciones y van naufragando lentamente". Una deriva que afectará "especialmente" a su personaje, Kim Wexler. "Ya no puede vivir en el blanco o el negro: todo es gris y tendrá problemas para aceptarlo", sentencia.

El paralelismo entre Breaking Bad y Better Call Saul es cada vez mayor, por lo que falta por saber si Kim imitaría a Skyler dejando al hombre que creía amar por aquello en lo que se acaba convirtiendo y Seehorn, no está muy segura: "No lo sé y si lo supiese no podría decirlo (risas). Creo que la Kim que conocimos en la primera temporada nunca podría estar con el Saul que vimos en Breaking Bad. No sé lo que pasará, pero por ejemplo en la segunda temporada la vemos más dominada por sus ambiciones. No sé donde acabará Kim cuando Saul aparezca".

El que ya ha aparecido y se ha dejado ver, aterradoramente sonriente, es Gus Fring. El gran villano de Breaking Bad, del que conoceremos más en esta tercera temporada de Better Call Saul: "Gus Fring tendrá un gran protagonismo y un papel clave en esta temporada, donde todavía no es ese gran narcotraficante y criminal. También veremos a otros personajes de Breaking Bad... de hecho, en el episodio de mañana aparece alguien que sorprenderá a los fans".