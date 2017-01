Paco León, de 'La peste': "Estoy peleándome con los ensayos, es complicado cambiar de género y de tono"

Etiquetas

Paco León ha cambiado de registro. El actor se encuentra inmerso en el rodaje de La peste, su nuevo proyecto para televisión donde interpreta a un personaje muy alejado de sus papeles más habituales.

Bajo las órdenes del director Alberto Rodríguez, el actor y director regresa a su Sevilla natal donde tiene lugar este thriller ambientado en 1587. Entre rodaje y rodaje, Paco ha sacado tiempo para disfrutar en Madrid de la fiesta que organizó Uber Eats para dar a conocer su nuevo servicio de comida a domicilio. Allí pudimos hablar con él que nos desveló como se siente ante esta nueva aventura en la televisión.

CHANCE: ¿Qué tal va el rodaje de La peste?

Paco León: sí, súper ilusionado, responsabilizado, es una super producción y mucho presupuesto, es una movida gorda.

CH: ¿Dónde estás grabado?

P.L: En Sevilla, Extremadura y en pueblos.

CH: La gente, de momento, no ha visto nada, pero buenas expectativas contigo.

P.L: No te creas. No lo tengo tan claro. Estoy ahí peleándome con los ensayos, es complicado cambiar de género y de tono. Es un thriller que espero que salga bien, me lo voy a currar.

CH: A tu hermana siempre la hemos visto en diferentes registros también.

P.L: Sí. María ha tocado muchos palos muy diferentes y tiene mucho calado emocional. A mí me gustaría con el tiempo meterme y conquistar nuevos territorios como actor, pero el vértigo está.

CH: Cambiar de registro viene bien también.

P.L: Merece la pena el riesgo aunque salga mal. Seguro que va a ir bien.

CH: ¿Lo estás compaginando con algo?

P.L: Con mil actividades extraescolares que salen. Por ejemplo Uber Eats que llega ahora a Madrid. Empiezan los premios Feroz, los Goya, siempre hay muchas cosas que hacer y yo no dejo de pensar.

CH: ¿Más películas en mente?

P.L: Pensando. Hay que escribir, no salen tan rápido.

CH: ¿No puedes vivir sin trabajar?

P.L: Me gusta mucho. También disfruto de todo, intento disfrutar de mi familia, del trabajo mientras haya. Soy un privilegiado. La gente no tiene trabajo. Hay muchos actores en paro. Hay que aprovechar cuando se tiene la suerte que tengo.