Ridley Scott producirá contenidos originales de ciencia ficción para el canal TNT

El guionista y director Ridley Scott ('Marte', 'Blade Runner', 'Alien: Covenant') producirá contenidos originales de ciencia ficción, que se emitirán dentro de un bloque de la programación del canal TNT, propiedad de Turner Broadcasting System y disponible en España en plataformas de televisión de pago.

Según ha dado a conocer la compañía, el citado bloque será un escaparate para series con episodios de una hora, programas cortos y otro tipo de formatos que serán desarrollados y producidos por su productora Scott Free Productions en asociación con Turner Studio T, con Ridley Scott y David W. Zucker ('The Good Wife', 'The Man in the High Castle') como productores ejecutivos y Jordan Sheehan ('The Good Fight', 'The Terror') y Clayton Krueger ('JCVJ', 'Mercy Street') como coproductores ejecutivos.

"Buscábamos crear un bloque de programación que albergara esta clase de historias imaginativas y alucinantes que han hecho de la ciencia ficción un género tan querido e imperecedero", ha afirmado la vicepresidenta ejecutiva de programación original de TNT, Sarah Aubrey.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que Ridley Scott ha creado "algunas de las mejores y más populares películas de ciencia ficción de todos los tiempos". "Esperamos poder ofrecer a sus fans muchas más historias inteligentes y sofisticadas de ese mismo estilo", ha remachado.

Ridley Scott ha sido galardonado con varios Emmys, y con los premios del gremio de productores americanos y del gremio de directores. Dirige, además, la productora RSA y la Scott Free Productions. "Que te den libertad creativa para crear y desarrollar una programación de ciencia ficción para TNT en una gran variedad de formatos es muy emocionante", ha declarado Scott.

"Este es uno de mis géneros favoritos, y ahí fuera hay infinidad de ideas para crear historias originales e innovadoras que estamos explorando con TNT. Es muy motivador para todos nosotros", ha añadido. Como ha recordado la cadena, este es el segundo proyecto que Scott ha desarrollado para TNT, con quien en 2007 trabajó como productor ejecutivo en la miniserie 'The Company'.