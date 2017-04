TELECINCO CINEMA, PREMIADA COMO PRODUCTORA INDEPENDIENTE DEL AÑO POR LA UNIÓN INTERNACIONAL DE CINES

Etiquetas

Telecinco Cinema, la productora cinematográfica de Mediaset España, ha sido galardonada este año como "Productora Independiente del Año" dentro de los Premios CineEurope.Estos premios los produce The Film Expo Group y están organizados por la Unión Internacional de Cines (Unic), en las que están exhibidores de 36 países europeos. La ceremonia de entrega de este año tendrá lugar en el congreso CineEurope que se celebrará del 19 al 22 de junio en el Centro Internacional de Convenciones (CCIB) de Barcelona (CCIB)."Durante casi dos décadas, los logros de Telecinco Cinema le han ayudado a convertirse en uno de los principales estudios cinematográficos no sólo en el mercado español, sino también en Europa", afirmó en un comunicado Andrew Sunshine, vicepresidente de The Filme Expo Group. "Estamos encantados de honrar a Telecinco Cinema por todo su éxito internacional".Según los organizadores de CineEurope, de la mano de Ghislain Barrois y Álvaro Augustin, consejero delegado y director general de Telecinco Cinema, respectivamente, la división cinematográfica de Mediaset España se ha convertido en "el principal catalizador del cine español", con 80 películas producidas y 400 millones de euros recaudados solo en España. El comunicado destaca que dos de sus títulos se han clasificado entre los 20 mayores éxitos de taquilla nacionales: 'Ocho apellidos vascos', la película más exitosa de la historia del cine español, y 'Las aventuras de Tadeo Jones', la película animada más importante hastas la fecha producida en España.The Film Expo Group recuerda que Telecinco Cinema ha sido galardonada con 270 premios, entre ellos tres Oscars, 73 Goyas y tres BAFTA, y en su nómina de directores han figurado Alejandro Amenábar, Guillermo del Toro, Steven Soderbergh o J.A. Bayona, y ha trabajado con actores y actrices de renombre mundial como Sigourney Weaver, Liam Neeson, Felicity Jones, Naomi Watts, Ewan McGregor, Rachel Weisz, Emma Watson, Ethan Hawke y Penélope Cruz.