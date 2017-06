Terry Gilliam termina el rodaje de 'El hombre que mató a Don Quijote', con Adam Driver y Jonathan Pryce

Etiquetas

Terry Gillian ha finalizado el rodaje de 'El Hombre que mató a Don Quijote' ('The Man Who Killed Don Quixote'), un clásico cuento de fantasía y aventuras inspirado en el legendario protagonista literario de Miguel de Cervantes, Don Quijote, según ha informado este lunes 5 de junio su distribuidora.

Gilliam ('El Rey pescador', '12 monos', 'Brasil', 'El Imaginario del Doctor Parnassus', 'Miedo y Asco en Las Vegas') dirige un casting en el que destacan Adam Driver ('Star Wars: El despertar de la fuerza', 'Paterson', 'Silencio') y Jonathan Pryce ('Saga de Piratas del Caribe', 'Brasil', 'El mañana nunca muere'), que ha colaborado anteriormente con Gilliam y da vida a Don Quijote.

En el reparto también aparecen Stellan Skarsgard ('Un traidor como los nuestros', 'El indomable Will Hunting'), Olga Kurylenko ('Quantum of Solace', 'Oblivion', 'To the Wonder'), Joana Ribeiro ('Portugal no está en venta', 'A una hora incierta'), Óscar Jaenada ('Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', 'La fría luz del día'), Jordi Mollá ('Criminal', 'En el corazón del mar'), Sergi López ('El laberinto del fauno', 'Negocios ocultos') y Rossy de Palma ('Julieta', 'La flor de mi secreto').

El rodaje, en el que el director ha trabajado desde 1989, se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de España y Portugal. En palabras de Gilliam, autor del guión junto a Tony Grisoni, que ha trabajado en este proyecto desde 1989, "Don Quijote es un soñador, un idealista y un romántico, decidido a no aceptar las limitaciones de la realidad, avanzando sin importar los contratiempos".

"Hemos estado trabajando en esto durante tanto tiempo que la idea de terminar de rodar esta película "clandestina" es bastante surrealista. Cualquier persona sensata habría renunciado hace años, pero a veces los cabezotas soñadores ganan al final, así que doy las gracias a todos los idealistas que se han unido para hacer realidad este sueño", destaca.