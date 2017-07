El actor de 'Transformers' Shia Labeouf pide disculpas tras la difusión del vídeo en el que insulta a un policía negro

Etiquetas

El actor Shia Labeouf se ha mostrado profundamente avergonzado con su comportamiento en las últimas horas tras difundirse un vídeo de su arresto en el que se le ve insultando a varios policías con comentarios racistas y amenazando de muerte a un agente. El intérprete, que pagó una fianza de 7.000 dólares, fue detenido el pasado sábado en Savannah en estado de embriaguez y fue acusado de dos cargos, alteración del orden público y obstrucción a la justicia.

"Estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento y no me excuso por ello", señaló el intérprete de 31 años. "Mi falta absoluta de respeto a la autoridad es problemática y completamente destructiva", continuó el joven que confesó haber caído muy bajo en esta ocasión. "He estado luchando con la adicción durante demasiado tiempo y estoy tomando medidas para asegurar mi sobriedad y espero que pueda ser perdonado por mis errores", añadió a continuación.

Fuentes relacionadas con la producción de la película que está filmando en Georgia afirman que Shia estaba de vuelta al set de rodaje el lunes y ha estado rodando desde entonces. No está claro si esta declaración, en la que asegura que entrará en rehabilitación, afectará la producción.

En las imágenes difundidas por el portal, se ve al marido de Mia Goth fuera de sí profiriendo un discurso racista contra los policías que habían llevado a cabo su detención. "Tengo derechos. Soy americano. ¿Me arrestaron en mi hotel por hacer qué, señor? ¿Arrestas a un blanco, por qué? ¿Por pedirle un cigarrillo a un negro?", se le escucha decir al protagonista de Transformers. "Soy un maldito americano. Pago impuestos. Quítenme esta mierda de mis malditos brazos. Si tuviera mi arma, te mataría", grita después en el video publicado por TMZ.