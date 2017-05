Cinema Jove retrata la desorientación juvenil con una Sección Oficial donde por primera vez hay más directoras

Etiquetas

Un total de 10 películas procedentes de otros tantos países integran la Sección Oficial de Largometrajes de la 31 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, que se desarrollará del 23 de junio al 1 de julio. Los filmes seleccionados retratan la "desorientación juvenil" y por primera vez están dirigidos mayoritariamente por mujeres: el 60 por ciento de las cintas han sido realizadas por directoras. Por su parte, la Sección Oficial de Cortometrajes proyectará 64 piezas, entre ellas seis de origen valenciano.

Así se ha puesto de relieve en la presentación de las secciones a concurso del certamen que se ha llevado a cabo en una rueda de prensa a la que han asistido el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona; el director del festival, Carlos Madrid, y los tres seleccionadores de los largos, Eduardo Guillot, Avelina Prat y Gerardo León.

Cinema Jove estrena director y pretende en esta nueva etapa "recuperar la filosofía del festival" así como "acotar la identidad generacional y circunscribirlo a los jóvenes" que serán "el hilo conductor de las películas", caracterizadas por una "lejanía geográfica" parta poner el acento en "la diversidad cultural".

El premio Luna de València al mejor largometrajes ha incrementado su cuantía en 10.000 euros, hasta llegar a los 40.000 euros, mientras que en la categoría de cortometraje se mantiene la cifra de 8.000 euros.

Las 10 películas a concurso proceden de Sudáfrica, México, India, Polonia, Sri Lanka, Bélgica, Argentina, Brasil, Austria y Colombia.

Conflictos de género, de familia y de identidad se podrán rastrear en las películas procedentes de Polonia, Brasil, México, Bélgica, Argentina y Austria. El resto de los títulos seleccionados repara en el contexto socio-político de sus países, y recalca el machismo de las sociedades de India y Sri Lanka, el tabú de la homosexualidad entre la población negra de Sudáfrica y la decadencia del centro histórico de Bogotá.

ERÓTICA DE ALTO VOLTAJE

Entre las tres propuestas europeas hay hueco para la "erótica de alto voltaje", es el caso de la belga 'Even Lovers Get The Blues', donde a ritmo de música y marcados por un proceso de duelo, un grupo de jóvenes de treinta años trata de resolver sus problemas existenciales, y de la polaca 'Satan Said Dance', un muestrario en Instagram de los excesos de su desubicada protagonista.

Habrá dramas iniciáticos, con independencia de la edad de sus protagonistas, como la austriaca 'Seventeen', protagonizada por una adolescente que vive, ama y crece en un pueblo, y la mexicana 'Los años'.

Por otra parte, las tensiones paterno-filiales afloran en la brasileña 'La mujer del padre', sobre la hija adolescente de un hombre ciego, atrapada en un rincón rural en la frontera de Brasil con Uruguay, y el choque violento entre el padre y el hijo de la argentina Vigilia.

La mexicana 'Los años azules', retrata la historia de cinco jóvenes de veinte años que definen sus vidas bajo el techo de una vieja casa ante la atenta mirada de un gato.

En un envite reivindicativo, el comité seleccionador ha apoyado dos proyectos de riesgo para sus directores, la película de Sri Lanka 'Burning Birds', donde su autor ha sorteado la censura en el retrato de la guerra civil en su país, y la sudafricana 'The Wound', donde se revela un rito de circuncisión vivido en primera persona por Nelson Mandela y condenado por las asociaciones de derechos humanos por las decenas de muertos que provoca cada año.

Finalmente, hay lugar para el terror psicológico en la india 'Sexy Durga', sobre la huida nocturna de una pareja de Kerala, donde se pone de manifiesto la opresión a la mujer en el subcontinente, y para el costumbrismo, en la colombiana 'La defensa del dragón', que retrata la decadencia de un trío de viejos amigos, y por extensión, del centro histórico de Bogotá, con un tablero de ajedrez de fondo.

SEIS CORTOS VALENCIANOS A CONCURSO

La "acentuada vocación internacional" del certamen queda acreditada con el origen de todos sus trabajos, procedentes de las filmografías europea, asiática, africana o latinoamericana. Pero también hay producto valenciano, con seis cortos de la Comunitat de una "gran calidad" como 'Bienvenido a casa', 'El vestido', 'Life In Boxes', 'The Neverending Wall', 'La disco resplandece' y 'Las vísceras', destacan los responsables del encuentro.

Entre las más de 60 piezas programadas, hay proyectos que han pasado por Cannes ('Il Silenzio', 'Pequeño manifiesto' y 'La Santa Che Dorme'), Toronto ('Submarine'), Locarno ('Las vísceras'), Berlín ('Miss Holocaust', 'Hiwa', 'Turtles Are Away From Home' y 'Cidade pequeña'), Rotterdam ('Long Bueno'), Hot Docks Canadá (Guzla) o San Sebastián ('La disco resplandece').

Muchos de los cortometrajes ya han sido reconocidos en festivales con anterioridad, son 'Nuestra amiga la Luna', mejor corto en Málaga 2017; 'Negative Space', premio Unifrance; 'Ayny', ganadora de los Student Academy Awards o 'Nuestro viejo y el mar', mejor dirección en Málaga entre otros. Destaca 'Down To The Wire', una de las doce propuestas en la categoría de animación, que muestra la apuesta del festival por el género.

El certamen también reservará una sección de webserie, que contará con un premio de 500 euros otorgado por un jurado profesional y otro, a cargo del público, cuya dotación asciende a 300 euros. Además, doce películas de animación encontrarán su lugar en una edición que ha apostado por este género.

Carlos Madrid espera que la cifra de espectadores llegue hasta los 8.000 por lo que con la programación "han buscado que el espectador pueda verse en pantalla". Para difundir el festival contarán con publicidad externa y las redes sociales pero también se acercarán a las aulas de las universidades con el objetivo de informar sobre el certamen.

"Me gustaría que se plasmara la actitud de este nuevo equipo", ha señalado y que "el ciudadano se encuentre con Cinema Jove al salir a la calle".