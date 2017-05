José Lainez y Concha Martínez reciben Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017

Etiquetas

Lainez ha asegurado que la danza "está en un momento dulce" y ha pedido la creación de circuitos "para que la danza pueda funcionar"

Los coreógrafos José Lainez y Concha Martínez del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017, han recibido este sábado de manos de las presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017.

En su intervención, José Lainez ha afirmado que la danza "está en un momento dulce" en Navarra con "jóvenes coreógrafos y bailarines" a los que "hay que darles posibilidades para trabajar". "Yo no creo que sea necesario dar dinero y subvenciones" a la danza, ha señalado Lainez que ha abogado por "crear un circuito para que la danza pueda funcionar".

"Yo no soy partidario de que la danza sea gratis, porque si es gratis no se puede pagar a los bailarines", ha continuado Lainez que ha insistido en la necesidad de crear "circuitos de danza en los que se cobre una cantidad para que la gente de baile pueda bailar, cobrar, vivir y tener una familia" y "no se tengan que marchar fuera". Igualmente, ha pedido la creación de una subvención o una beca "para que la gente no se marche por necesidad"

El coreógrafo ha afirmado que "toda la labor que hemos hecho no la podíamos hacer solos, la hemos hecho con todos los bailarines que han estado con nosotros". En este sentido a agradecido su labor al Instituto de Teatro de Barcelona, a la Escuela de Danza de Navarra y a los bailarines de Anexa que "lo dieron todo por nada".

Asimismo, ha dado las gracias a Maite Pascual, Bertha y Maite Bermúdez, "porque ellas han recopilado toda la información que teníamos en casa en un cajón" y que "recuperaron las coreografías" con las que "se empeñaron en crear exposiciones abiertas al público". "Nos han sacado a flote otra vez", ha asegurado Lainez que ha reconocido que, tras sufrir un ataque al corazón, "ya no puedo bailar como antes" pero "quiero seguir con la danza, pero trabajando con mi cabeza".

Por su parte, Concha Martínez ha aprovechado su intervención para recordar "a todo los que ya no están con nosotros" que "hubieran estado encantados de estar aquí y se hubiesen alegrado tanto como nosotros".

El acto de entrega del Premio Príncipe de Viana ha comenzado a las 12 horas con el himno de Navarra, Marcha para la entrada del Reyno, interpretado por el Coro Rey Sancho, de Tafalla, al que ha seguido la alocución de la bailarina Bertha Bermúdez sobre los méritos artísticos de los galardonados. Seguidamente, el mismo Coro Rey Sancho, dirigido por Alfonso C. Huarte, interpretará Dame, canción de amor de Teobaldo I, rey de Navarra.

El acto ha contado también con la interpretación musical Juba, de Jo McNally, así como del Coro Rey Sancho, de Tafalla. Como novedad en esta edición, el público podrá seguir desde la plaza de Carlos III el Noble el desarrollo del acto, a través de una pantalla colocada en el muro del Palacio.

Han asistido representantes del Gobierno de Navarra, así como la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, y de todas las formaciones parlamentarias, a excepción del PPN, que ha rechazado acudir al acto al no estar invitados los Reyes de España.

JOSÉ LAINEZ Y CONCHA MARTÍNEZ

Los coreógrafos y bailarines José Lainez y Concha Martínez son los introductores de la danza contemporánea en España. Con 16 años, dejaron San Sebastián por Ámsterdam, donde bailaron durante cinco años en la compañía del Het Nationale Ballet. A su vuelta a San Sebastián en 1970, formaron Anexa, su primer grupo de danza contemporánea, con el que consiguieron mostrar su nueva propuesta artística rompedora, provocadora y vanguardista.

En 1973 irrumpieron en la escena barcelonesa. El teatro Capsa les programó durante meses. Lainez y Martínez entraron en el cuerpo docente del Institut del Teatre de Barcelona. Además, José Lainez fue, durante un tiempo, coordinador del Departament de Dansa Contemporánia.

Años más tarde, pasaron a ser directores de la sección de danza del Conservatorio de Música Pablo Sarasate en Pamplona; allí crearon el grupo de danza contemporánea Yauzkari (1980), con el que ganaron varios premios y recorrieron parte de Europa con danzas acompañadas de música hasta entonces poco relacionada con el ballet.

Hicieron sus últimas obras en Pamplona con la compañia de danza Piejuntoapie. Estrenaron su última creación, 'Becket 5', en 2010, en el Teatro Gayarre de Pamplona.