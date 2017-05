LA ONCE RECUPERA LAS MAQUETAS DE LA EXPO DE SEVILLA PARA '25EXPO92ONCE'

Etiquetas

La ONCE quiere reivindicar “con orgullo” su presencia en la Exposición Universal de Sevilla y por ello compartirá el recuerdo de su legado con una exposición, '25EXPO92ONCE', con la que se suma al 25 aniversario de este evento, en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja.Desde este martes hasta el próximo 12 de octubre, los visitantes podrán ver las maquetas expuestas por el Pabellón de Fundación ONCE durante la Expo, el libro de firmas del pabellón y una galería de imágenes de los momentos institucionales de mayor relevancia durante los seis meses que duró la muestra.Entre las maquetas expuestas se encuentran las tres carabelas de Colón, que han sido restauradas para este aniversario, y las del Palacio de San Telmo, la Torre del Oro, la Plaza de España y la Giralda. Las imágenes muestran también algunos de los momentos más significativos de las visitas de las distintas monarquías europeas al pabellón de Fundación ONCE durante la Expo, que recibió tres millones de visitas del 20 de abril al 12 de octubre de 1992. Podrá verse también la escultura textil obra de la artista afiliada a la ONCE Sagra Ibáñez. La '25EXPO92ONCE' está abierta al público de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, en lo que es hoy sede de Fundación ONCE e ILUNION en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, el mismo edificio que fue el Pabellón de Fundación ONCE en la Expo.El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villaobos, participaron hoy en la inauguración junto a la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; el comisario del 25 Aniversario, Julio Cuesta; el exalcalde de Sevilla Manuel del Valle o el vicepresidente de Legado Expo, Alberto Martín, entre otros.Coincidiendo con la primera semana de la '25EXPO92ONCE', Fundación ONCE ha instalado en el exterior de su pabellón en la Isla de la Cartuja la casa inteligente, accesible y sostenible que está recorriendo toda España, en colaboración con el Real Patronato de la Discapacidad, y que han visitado ya más de 30.000 personas que han podido comprobar los beneficios de la accesibilidad en la vida de las personas con discapacidad.