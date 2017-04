CANTABRIA. UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MUESTRA LA LUCHA DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO Y EL MEDITERRÁNEO

Etiquetas

- Se presenta este viernes en el Colegio de Enfermería de Cantabria. El Colegio de Enfermería de Cantabria, en Santander, acogerá entre el 1 y el 15 de mayo una exposición fotográfica que reúne imágenes de la fotoperiodista Ester Medina que retratan los movimientos civiles de migrantes en México, en Italia y en España y la lucha pacífica que mantienen para exigir el derecho a un tránsito seguro y digno.Medina ha reunido en la exposición itinerante fotografías que retratan la realidad del movimiento asociativo de los migrantes en tres puntos del planeta: la frontera México-EEUU, las costas del sur de Italia y el Estrecho de Gibraltar. La muestra permanecerá del 1 al 15 de mayo instalada en el Colegio de Enfermería de Cantabria y su presentación por parte de la autora de las fotografías tendrá lugar este viernes a las 17.00 horas. Las marchas cívicas retratadas en estas imágenes se han desarrollado alrededor de tres de las fronteras que más muertes se están cobrando en los últimos años: México como país de tránsito, la Isla de Lampedusa y el Estrecho de Gibraltar. Pero esta exposición no está centrada tanto en el drama cotidiano que se vive en el mar, en los muros o en las alambradas, sino en la lucha no violenta de los migrantes para exigir su derecho a un tránsito seguro. Según explicó a Servimedia la fotoperiodista, existe un movimiento global en defensa de los derechos de los migrantes, protagonizado por ellos mismos y sus familias, pero que no tiene reflejo en los medios de comunicación.“Son movimientos no violentos que buscan cambiar la conciencia y la opinión pública, que haya una nueva sensibilidad a los que más sufren, a los migrantes en este caso”, indicó Ester Medina, que destacó quiénes son los protagonistas de estas iniciativas: “Son migrantes que no se resignan a la tragedia que les ha tocado vivir y luchan para exigir un cambio”.Fue durante una estancia como estudiante en México cuando esta granadina se topó con la realidad de la migración, especialmente a través de la asociación de las Patronas, mujeres de una zona rural que ayudan a los migrantes que atraviesan el país a lomos de un tren de mercancías conocido como ‘la Bestia’. “Viajan como moscas y llegan mutilados, heridos, hambrientos...”, describe. Medina asegura que su trabajo quiere ser una respuesta ante estos dramas. “La clave es que nos duela el sufrimiento de los demás y que cada uno en su ámbito, desde su profesión y con los medios a su alcance responda a eso”, resume.