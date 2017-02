LOS AMANTES DE TERUEL CELEBRAN 800 AÑOS BESÁNDOSE EN EL CUPÓN DE LA ONCE

Etiquetas

El 800 aniversario de los Amantes de Teruel protagonizará el cupón de la ONCE del jueves 23 de febrero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán esta historia de amor.El cupón fue presentado este martes por Emma Buj, alcaldesa de Teruel, y por Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE.Con esta iniciativa, la organización se suma a los diferentes actos culturales y de ocio que se celebran para conmemorar este aniversario y colabora en la difusión de las tradiciones, que en esta ocasión tiene como eje la historia de amor de Isabel de Segura y Diego de Marcilla en la capital turolense.El cupón está ilustrado con la escena del beso, la silueta de dos amantes a punto de besarse, protagonista del logotipo elegido en concurso para el 800 aniversario.La historia cuenta cómo los dos jóvenes se enamoraron pero el padre de ella, muy rico, no veía bien la boda. Acordaron entonces que esperarían cinco años para casarse, mientras él conseguía riquezas. Pasado este tiempo y sin noticias de Diego, la doncella se casó con otro hombre. Pero Diego regresó y fue a ver a su amada, pidiéndole un beso que ella le negó por estar ya casada. Ante la negativa de Isabel, el joven cayó muerto y ella acudió al entierro, dándole entonces el beso que le negó en vida y muriendo a continuación sobre el cuerpo de su amado. Desde entonces sus restos reposan juntos y se pueden visitar en el Mausoleo de los Amantes, ubicado en la iglesia de San Pedro.El interés que la ONCE tiene en la leyenda de los Amantes de Teruel llevó al Centro de Iniciativas Turísticas a otorgar a la organización, en 2014, la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel.