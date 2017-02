LA ONCE DIFUNDE LAS LOCALIDADES GALLEGAS DE CARIÑO Y ZAS EN DOS DE SUS CUPONES

Etiquetas

Las localidades gallegas Cariño y Zas protagonizan los cupones de la ONCE de los días 6 y 7 de febrero, respectivamente, correspondientes a la nueva serie titulada ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Once millones de cupones, cinco millones y medio por cada localidad, difundirán por toda España la imagen de estos dos pueblos. La localidad de Cariño protagoniza el cupón del 6 de febrero, con el que comienza la serie ‘Mi pueblo’. Se encuentra en la costa norte de la provincia de A Coruña, en la ría de Ortigueira.La localidad, además de su curioso nombre, que viene de la leyenda que cuenta que la señora do Castro enterró a la más hermosa de sus hijas y al marchar de la zona con el rey celta Ith se despidió de la tierra con un ‘adiós, Cariño’, ofrece al visitante un buen número de lugares y monumentos de interés.Destaca el cabo Ortegal, el segundo más septentrional de la península Ibérica, de gran valor paisajístico y que, además, tiene una gran importancia geológica y morfológica. Es el punto de división entre el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Frente al cabo Ortegal emergen de las aguas los Tres Aguillóns, tres rocas de gran vistosidad.Las casas de Cariño son típicas construcciones marineras, con galerías o con un corredor (balcón de madera). El cupón del 7 de febrero lo protagoniza Zas, localidad que se encuentra situada en la zona central de la Costa da Morte. Cuenta con 16 parroquias: las del norte situadas a lo largo del río Grande, y las del sur al lado del río Xallas. O Allo (San Pedro), Baio (Santa María), Brandomil (San Pedro), Brandoñas (Santa María), Carreira (Santiago), Gándara (Santa María), Lamas (Santa María), Loroño (Santiago), Mira (Santa María), Muíño (San Tirso), San Cremenzo de Pazos (San Cremenzo), San Martiño de Meanos (San Martiño), Santa Sía de Roma (Santa Sía), Santo Adrián de Castro (Santo Adrián), Vilar (San Pedro) y Zas (Santo André). Tiene tres núcleos urbanos destacados: Baio, Zas e Brandomil.Zas tiene una importante riqueza megalítica por la abundancia de sus mámoas (tumbas), algunas hechas con piedras gigantes que datan de hace unos 5.000 años. La más conocida es el Arca de Piosa, en la parroquia de Muiño. Además, hay castros, como el de San Adrián. Destaca también el puente de Brandomil, de época medieval, construido según bases romanas.El topónimo de Zas deriva de un nombre de origen suevo que designaba un antiguo recinto agrario cerrado, ‘sas’, al igual que otros topónimos gallegos, del que deriva también el sustantivo ‘sa’, que en gallego significa habitación, sala o habitáculo.