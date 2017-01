Federico Moccia, sobre la novela 'Tres veces tú' que cierra la trilogía: "Sin duda, ha sido muy doloroso para mí"

Etiquetas

El escritor y director italiano Federico Moccia reconoce que su última novela 'Tres veces tú' (Planeta) ha sido "un libro muy difícil de escribir porque el peso de 'A tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti' crea límites que condicionan". "Sin duda este libro ha sido muy doloroso para mí", ha confesado.

"Te das cuenta de las expectativas que han creado en la gente", ha manifestado el autor italiano, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes 30 de enero en Madrid para presentar su novela 'Tres veces tú', "el desafío más bello" que narra el esperado desenlace de la historia de amor de Step, Babi y Gin, con quienes el escritor "tenía ganas" de reencontrarse.

Según ha detallado Moccia, su intención ha sido "contar una historia que saliera directamente del corazón, que no hiciera demasiados razonamientos, sino que fuera a mano libre, es decir, que fuera por su cuenta". Para ello, el escritor hizo un guión o una escaleta que, como ha detallado, le ha resultado "difícil" seguir a medida que iba escribiendo y sintiendo como sus personajes.

"Me di cuenta de que quería contar otras cosas o que esos personajes tenían otras cosas que decir", ha apuntado Moccia, al tiempo que ha confesado que cuando se escribe un libro surgen "dudas" sobre qué pensarán los demás al respecto. De esta forma, el autor ha señalado que sólo se plantea esta pregunta al final del proceso, "cuando el libro ya está listo" porque de otra forma se "bloquearía".

Así, cuando terminó 'Tres veces tú' fue a ver a su hermana Valentina, quien es su "primera lectora", para dárselo y que le dijera que le parecía la nueva novela. Federico llamó a su hermana mientras ésta leía el libro, pero no le quería decir nada. Cuando lo terminó, Valentina le envió un mensaje a las tres de la mañana: "Te odio. He estado llorando hasta el amanecer. He gastado muchísimos clinex. Por lo menos, estate dos o tres días sin hablarme. Pero me ha gustado muchísimo".

En este sentido, Moccia ha afirmado que no conoce los "efectos" que ha causado la novela -- a las venta desde el pasado 24 de enero-- y es "normal" que existan diferentes puntos de vista y reflexiones pero, a su juicio, esta última novela de la trilogía "marca un paso importante" en sus lectores que, a su juicio, han evolucionado en la misma medida que los protagonistas.

En concreto, ha indicado que en 'A tres metros sobre el cielo' quiso contar la belleza del primer amor y el dolor y la desilusión cuando termina, mientras que en 'Tengo ganas de ti' quiso reflejar la idea de la posibilidad de poder volver a amar, de volver a creer en las relaciones. En este último libro, del que no ha querido desvelar "nada", Moccia ha querido mostrar que el amor es algo "mucho más fuerte" que las propias personas, "algo maravilloso que está por encima de todo".

Preguntado sobre por qué han pasado siete años de la publicación de la segunda entrega de la trilogía después del éxito de las anteriores, el escritor y director italiano ha asegurado desconocerlo y ha insistido en que le ha resultado "muy difícil" escribirlo.

"Quizá hasta ahora era demasiado pronto, era demasiado doloroso, quizá tenía que tomar una decisión y no quería", ha argumentado, para añadir que un libro es "un análisis" en el que el autor se mete en los personajes, en la historia y en momentos que "algunos han sido parte de la vida". "Sin duda este libro ha sido muy doloroso para mí", ha remachado. Así, los personajes que protagonizan esta trilogía son los "más cercanos" a él, ya que es "un poco" su vida, lo que vivió con 17 años.

POSIBILIDAD DE UNA CUARTA ENTREGA

Ante la posibilidad de que haya una cuarta novela sobre la historia de amor de Step, Babi y Gin, Federico Moccia no lo descarta. "Para escribir hay que tener pasión y también ganas de contar una historia", ha detallado, al tiempo que ha declarado que "si se dieran todos estos ingredientes, podría escribir digamos una cuarta parte" aunque ahora no está pensando en ello.

Por otra parte, el italiano Federico Moccia se ha referido a la moda de los candados que copan los puentes gracias a sus libros y ha afirmado que su intención era acabar con las pintadas de amor en los monumentos y que los ayuntamientos se organizaran para vender candados y ganaran dinero que se dedicaría al mantenimiento de los propios puentes y otras infraestructuras.

Respecto a si hay ya alguna propuesta para llevar 'Tres veces tú' al cine, el escritor espera que sí y que le gustaría "muchísimo que ese chico estupendo, que es Mario Casas, la protagonizara sobre todo por la felicidad de muchísimas chicas". "Esta película se ha visto por toda Europa, la película española más que la italiana, y Mario Casas es conocido en todas partes" y, en su opinión, "evidentemente" ha contribuido al éxito, ha subrayado, para después indicar que esta novela es "más madura" y están trabajando en ello.

Por último, el escritor y director italiano Federico Moccia ha manifestado que hay otras de sus novelas que le gustaría "mucho" llevar al cine como, por ejemplo, 'Esta noche dime que me quieres".